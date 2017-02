Admiten amparo de ex funcionario de Veracruz

EL UNIVERSAL | Diana Lastiri / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El juez Segundo de Distrito en el estado de Veracruz admitió a trámite el juicio de amparo promovido por el ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, contra la orden de detención emitida el pasado 3 de febrero.



Según el expediente 184/2017, el ex mando ratificó la demanda de amparo contra la determinación del Juez de Control de Veracruz, con residencia en Pacho Viejo, de ordenar su detención en la causa penal 13/2017 por el delito de enriquecimiento ilícito.



En consecuencia, el juez de amparo admitió a trámite la demanda y aclaró que desde el 4 de febrero pasado Bermúdez Zurita cuenta con una suspensión de plano a su favor, por lo que solicitó informes a las autoridades señaladas como responsables sobre esa medida.



El juzgador citó para audiencia constitucional el próximo 9 de marzo a las 12:30 horas, en la que determinará si concederá o no la protección de la justicia federal.



Desde el 4 de febrero el juez de control le dictó prisión preventiva por un periodo de ocho meses, puesto que el Ministerio Público argumentó que en cinco años el patrimonio del ex jefe policiaco se incrementó en 31 millones 885 mil 80 pesos.



En consecuencia acusó que la fortuna de Bermúdez Zurita asciende a 64 millones 733 mil 506 pesos en bienes y 13 millones de pesos en salarios asimilados, cantidades que no concuerdan con los ingresos que percibía como Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, durante el gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa.



Durante la audiencia de alegatos, el ex funcionario dijo que su patrimonio es producto de las herencias de su padre y abuelo, quienes le legaron viviendas que hipotecó para adquirir propiedades en el extranjero y dedicarse al negocio de bienes raíces; asimismo, afirmó poseer concesiones desde 1987 que se convirtieron en franquicias.



Desde entonces, la defensa de Bermúdez Zurita indicó que impugnaría la decisión del juez de control, debido a que el delito de enriquecimiento ilícito no forma parte de los considerados como graves, conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que solicitarían se le conceda el derecho de enfrentar su proceso en libertad.



Arturo Bermúdez Zurita permanece en el penal de Pacho Viejo, luego de que fue detenido en los juzgados asentados a 15 kilómetros de Xalapa, después de su comparecencia en un proceso que se le sigue por otros dos delitos relacionados con supuestas irregularidades en su desempeño como Secretario de Seguridad Pública de Veracruz.