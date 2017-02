Construye mexicano muro de Trump

REDACCIÓN Publicada el

Un mexicano cruza todos los días la de Ciudad Juárez, en México, hacia El Paso, en Estados Unidos para construir un muro que dificulte el paso de los migrantes.



La cadena de noticias BBC recopiló el testimonio de Luis -que no es su verdadero nombre, pues la compañía que lo emplea no le permite dar entrevistas-.



Él sale de su casa a las 2:30 de la mañana para evitar el tráfico en el cruce fronterizo, duerme del otro lado dentro de su coche en el estacionamiento de un centro comercial y a las 7:00 se acerca a la valla que desde hace casi una década separa ambas ciudades.



Luis pone cemento, luego vendrán los pilares de metal de cinco metros de altura y una planchas de metal.



Aun que no es un trabajo cualquiera, él lo ve como uno más. En un día de trabajo ganan lo que en una semana en Ciudad Juárez.



Asegura que la mayoría de los trabajadores son mexicanos o de origen mexicano. El bolsillo pesa más que el nacionalismo.



"A mí no me molesta, realmente. El trabajo es trabajo", le dije a BBC mientras almorzaba a pocos metros de la valla.



Asegura que tiene que ganarse la vida: "Esto es lo más que puedo hacer: trabajar; tengo que trabajar para mantener a mi familia, sea en una valla o en un apartamento".



Mientras que para la familia de Luis lo principal es que tenga una fuente de ingreso, y sus amigos bromean con el trabajo que desde hace semanas lleva adelante.



"Me dicen: 'Eh, déjanos un hoyito, un pedacito abierto'. Yo les digo: 'Ya les voy a cerrar, cabrones', y ellos me dicen: 'no, déjanos un pedacito'".



Apesar de su trabajo Luis considera que el muro no servirá ya que "de una u otra forma vamos a cruzar. El muro no nos va a impedir nada".