Denunciará PRD a Hacienda ante CIDH por gasolinazo

La dirigencia nacional del PRD presentará quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del presidente Enrique Peña Nieto por el aumento a los precios de las gasolinas.



En conferencia de prensa, el secretario de Política Estratégica, Alejandro Sánchez Camacho, indicó que ante la posición del gobierno federal de mantener liberados los precios de los combustibles y del presidente Peña Nieto “de no querer” emitir un decreto presidencial suspendiendo la liberalización, “esta denuncia ante la CNDH será en contra de las secretarías de Hacienda, de Energía y el propio Presidente de la República”, indicó.



De la misma forma, el sol azteca acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una demanda en contra del titular Ejecutivo federal, porque, dicen, los efectos del gasolinazo deterioran las condiciones de vida y el ejercicio pleno de los derechos humanos como la educación, la salud y la alimentación, entre otros aspectos.



“En el PRD no dejaremos de dar la batalla para revertir el gasolinazo. Por eso en el periodo ordinario del Congreso de la Unión presentaremos también iniciativas de ley para detener este agravio del incremento de la gasolina que daña la economía familiar.



“El PRD presentará el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana, ante Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja por la aprobación del gasolinazo, ya que viola el derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad, así como el derecho a la salud, que se verá afectada por la imposibilidad de una alimentación apropiada”, declaró.



Aseveró que con el gasolinazo se pierde de vista la repercusión en la alimentación, la salud y la educación de los millones de habitantes del país que se encuentran en pobreza extrema y que sin duda está en riesgo su sobrevivencia debido a las alzas de alimentos, colegiaturas y pérdida de la salud, derivadas de esa medida.



Los argumentos para sustentar la denuncia son: que contravienen no sólo el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; el principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño; el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.