Hieren con palos y piedras a policías en Juchitán

EL UNIVERSAL | JUCHITÁN, OAXACA Publicada el

Un total de siete policías municipales heridos y destrozos en comercios y en un banco fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre fuerzas municipales y comerciantes desalojados del centro de esta ciudad zapoteca, ubicada del sur de Oaxaca.



De acuerdo con la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez López, los policías fueron heridos con piedras y palos por parte de los comerciantes, a quienes no se les permitió, por orden del Cabildo municipal, colocar sus puestos de productos alusivos al 14 de febrero sobre el parque Benito Juárez.



Los más de 100 comerciantes semifijos solicitaron a la autoridad municipal instalarse por tres días sobre el espacio público en el centro de la ciudad.



Al no lograr el objetivo, insistieron con el apoyo de la agrupación coceista que dirige el ex diputado federal Roberto López Rosado, para colocar sus puestos a un costado del parque y sobre el flujo vehicular a pesar de que la zona estaba acordonada por la policía.



Esta situación de tensión entre la policía y los comerciantes derivó en un enfrentamiento.



Mientras ocurrían los hechos se vandalizó un banco Santander, un comercio de autoservicio y se destrozaron vehículos que estaban estacionados cerca del lugar; además se detonaron armas de fuego.



Sobre las detonaciones, la autoridad negó que fueran los policías municipales porque supuestamente no portan armas, por lo que se responsabilizó a algún grupo delictivo que aprovechó el momento para accionar y realizar destrozos con la complacencia de los comerciantes.



Por los destrozos se detuvo a dos personas identificadas como Valentín “N” y Marcos “N”.



Los policías heridos son Martín López, Guillermo Jiménez, Leyver Guerra Laureano, Juan Cristobal Martínez, José Alberto Martínez, Amado Vicente Urbieta y Mario Alfredo Santiago.