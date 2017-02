Marchan en 14 ciudades para defender a México

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Armados con banderas mexicanas, pancartas en rechazo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y gritando consignas de apoyo a México, ciudadanos de al menos 14 ciudades respondieron a la convocatoria nacional Vibra México y salieron a las calles a manifestarse en contra de las políticas antiinmigrantes del republicano, y en específico contra el muro que pretende construir en la frontera.



Guadalajara, Monterrey, Morelia, Villahermosa, Mérida, Puebla, San Miguel de Allende, Aguascalientes, Pachuca, Colima, León, Irapuato, Ciudad Juárez y Tequisquiapan fueron las ciudades que registraron alguna actividad en mayor o menor participación. Aunque los organizadores en la capital del país hablaron de movilizaciones o concentraciones en 22 ciudades del país.



Cúpula universitaria, al frente. En Guadalajara unas 10 mil personas, casi todos estudiantes y trabajadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), marcharon desde la glorieta de La Minerva hasta la Plaza de Armas; organizaciones civiles y activistas vinculados al partido Movimiento Ciudadano expresaron su molestia por considerar que la cúpula de la universidad se apoderó de la marcha.



Salvo algunas consignas contra el presidente Donald Trump y la música de un mariachi contratado por el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, la mayor parte del contingente caminó en silencio.



Sin embargo, no pudieron ingresar a la Plaza de la Liberación por el montaje de un festival multimedia para festejar el 475 aniversario de la ciudad, por lo que se dirigieron a la Plaza de Armas, en donde tampoco pudieron estar debido a que un centenar de personas inconformes con su manifestación, por considerarla una forma de apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, les recriminaron con gritos de “acarreados”.



Tanto el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, como los activistas y representantes de las organizaciones convocantes lograron subir al kiosco y dar su discurso.



Concentración en la Macroplaza. En Monterrey no hubo marcha, sino una concentración en la Macroplaza en donde participaron alrededor de 800 personas, convocadas por empresarios, instituciones académicas y organismos civiles; el acto inició a las 13:00 horas y concluyó a las 14:00 horas con la entonación del Himno Nacional.



A la manifestación se unió el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores; el rector del Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez; el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon, Rogelio Garza Rivera, y el presidente del Consejo Cívico, Jorge Lozanos.



La protesta pacífica estuvo acompañada por banderas mexicanas, consignas en contra de Trump y un mariachi que cantó canciones tradicionales de la República, al tiempo que los asistentes, en su mayoría vestidos de blanco, aprovecharon para socializar y tomarse



la selfie.



En Morelia, según datos de tránsito municipal, participaron unas 500 personas, vestidas de blanco, que recorrieron cerca de 4 kilómetros, convocados por Causa en Común.



Al frente del contingente estuvo el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, y empresarios de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim).



Lamentan falta de interés. Los organizadores dijeron que la marcha fue para expresar el respaldo a los connacionales que radican en Estados Unidos, hacer sentir la fuerza y unidad de los mexicanos en contra de las políticas de discriminación y racismo del presidente de la Unión Americana y exigir al gobierno federal más contundencia en sus acciones para defender a los migrantes que viven en el vecino país



del norte.



El rector señaló que debió ser un momento histórico e importante para la República, en el que hubo la oportunidad de demostrar la fuerza y unidad de los mexicanos, por lo que lamentó la falta de interés de varios sectores de la población en estos movimientos sociales.



Al contingente se sumaron ciudadanos, familias, empresarios y todo el Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo.



En el Zócalo de la ciudad de Puebla y con el hashtag #VibraMéxico, más de 300 personas protestaron en contra de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.



Los manifestantes, en su mayoría vestidos con playeras blancas, portaban banderas mexicanas y pancartas con consignas contra el presidente estadounidense.



“No al racismo”, “no a la intolerancia”, “orgullosos de ser mexicanos”, “América somos todos” y “#VibraMéxico” fueron algunas de las pintas en cartulinas que los asistentes exhibieron en el Zócalo



de Puebla.



A lado de la Catedral poblana, los organizadores de la movilización, entre ellos organismos empresariales y universitarios, instalaron un templete en el que un mariachi amenizó el ambiente previo a la llegada de los manifestantes.



Movilizaciones se enfrentan. Una hora antes, organizaciones civiles marcharon del Gallito a la plancha del Zócalo, en contra del gasolinazo.



Por unos minutos, fracciones de ambas movilizaciones se confrontaron; mientras los colectivos contra el gasolinazo gritaron, los simpatizantes de Vibra México, les demandaron salir del área de la concentración en contra del presidente de la Unión Americana, Donald Trump, al lado de Catedral. A pesar de algunos empujones y gritos, todo terminó en calma.



Piden defender derechos de connacionales. En Villahermosa, Tabasco, la primera marcha del día, convocada a las 09:00 horas, congregó a unas 900 personas; exigieron al gobierno mexicano defienda a los connacionales que radica en aquel país ante la violación a sus derechos humanos.



El contingente, que al frente llevaba una manta que decía: “Unidad y Dignidad. Marcha Ciudadana. No al desempleo, no a la corrupción”, fue encabezado por el ex candidato del PRI a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre.



La movilización llegó hasta Palacio de Gobierno, donde Alí de la Torre dio un discurso y dijo que fue para respaldar a los mexicanos que radican en Estados Unidos y para mostrar la inconformidad con el muro que pretende construir el presidente Donald Trump. El acto concluyó con la interpretación del Himno Nacional.



“Ningún humano es ilegal”. En Aguascalientes alrededor de 120 personas participaron en la marcha que partió de la Avenida Madero y culminó en la plaza Patria. Varios grupos encabezaron las expresiones en contra de la política migratoria de Donald Trump. “Ningún humano es ilegal” se leía en una manta de la Casa del Migrante.



En Ciudad Juárez, Chihuahua, alrededor de 80 jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, se congregaron a unos metros del Puente Internacional Córdova de las Américas para promover la campaña “Yo Mexicano”, la cual busca llamar la atención sobre las bondades del país y contrarrestar la idea errónea que tiene en el nuevo presidente de Estados Unidos.



En el sitio estuvo un mariachi interpretando música regional y posteriormente se llevaron a cabo honores a la bandera. El único orador, un estudiante, pidió a sus compañeros promover la campaña. Finalmente se leyó el poema “México, Creo en ti”.



Otras marchas con menor participación fueron las de Pachuca, con alrededor de 200 participantes; Mérida, con casi 100; León, también con 100 personas; Irapuato, con 70; Tequisquiapan, Querétaro, con 70 participantes, y Colima con unos 30 que se dieron cita en el Jardín Libertad.



Según constataron los corresponsales de EL UNIVERSAL, en las ciudades de Xalapa, Tijuana y Hermosillo no se realizó la manifestación porque no hubo respuesta a la convocatoria.