Expulsan de Morena a regidor

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El regidor J. Ynés Piña Cofradía dijo no estar informado sobre la resolución del Consejo de Honor y Justicia de Morena, donde lo dan de baja del partido.

Esto luego de que el partido publicó la resolución desde el recurso de queja interpuesto por Adolfo Vega Prieto secretario general del comité ejecutivo municipal de Morena, de acuerdo al documento emitido el 13 de febrero, se determinó cancelar el registro del padrón nacional de protagonista del cambio verdadero a Ynés Piña, quien es integrante del Ayuntamiento de Celaya representando a dicho partido, afirmando que se declaran fundados los agravios presentados, aunque no detallan los motivos.

En palabras del regidor hasta ahora no le han informado de dicha resolución, pero dijo no tomarlo por sorpresa, aunque fue muy corto en sus comentarios, de momento no quiso decir si se convertirá en regidor independiente.