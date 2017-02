“Maquiavelo y EPN”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | Santiago y El Rufo Publicada el

S- Mi Rufo: Tu que todo lo sabes, si el asesor presidencial de EPN fuera Maquiavelo en lugar de Videgaray: ¿Qué recomendaría al gobierno mexicano para lidiar con un vecino como Trump?



R- Guau, mi Santias, primero habría que recordar que Maquiavelo primero describía las condiciones del reino y la posición política del príncipe o rey, es decir, ¿cómo es que había llegado al poder y cómo estaban las cosas?; preguntaría: ¿cómo está su relación con el pueblo, con sus vecinos y que apoyo tiene de los nobles (ricachones) y del ejército? Antes de aconsejar, Maquiavelo haría un diagnóstico de la situación política, económica, financiera y de la estructura de defensa y policíaca, en pocas palabras, con que fuerza real cuenta el monarca.



S- ¿Y en función de la realidad nacional cuál sería el diagnóstico y el consejo que daría a EPN?, mi Rufo.



R- ¡Guau!, entremos al tema a partir del dato de que El Príncipe lo es de un Estado rico y poderoso (México es un País rico, con grandes litorales, líder en minería, grandes extensiones de tierras, muchos ríos, lagos y lagunas y climas de todos, sin llegar a extremos.), el Monarca (EPN) fue elegido por mayoría de votos y con el cariño del pueblo; cómo olvidar: “¡Enrique bombón, te quiero en mi colchón!”, además cuenta con un gran ejército que protege sus fronteras (SEDENA es una institución sólida y leal) y una Armada que protege sus aguas y litorales (SEMAR sin duda es pilar nacional), cuenta además con una estructura ferroviaria que da vida al comercio entre los estados al interior y con los vecinos del norte y del sur en el exterior, muchas carreteras que atraviesan la nación, grandes extensiones de bosques, flora y fauna que son envidia de muchos, una planta industrial poderosa y un mercado interno que tiene más de 115 millones de consumidores y contando… En ese entorno creo que Maquiavelo recomendaría al presidente: 1.- Garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad del pueblo, 2.- Tener control sobre soldados y policías leales, para garantizar lo anterior, 3.- Proteger su mercado interno con un aseguramiento de fronteras, promoción de su planta productiva y protección del empleo, 4.- Dar garantías de estabilidad financiera y económica a los que hacen negocios pequeños y grandotes… Una vez aseguradas las fronteras y garantizadas la paz y la tranquilidad, Maquiavelo recomendaría, en mi perruna opinión: 5.- Crecer el mercado interno para ser autónomos económicamente, es decir, cuidar el equilibrio entre la ganancia del financiero, empresario o comerciante y el ingreso del obrero o trabajador para que todos puedan vivir bien, construyendo un modelo económico que privilegie a las personas sobre el capital y la ganancia, 6.- Estabilidad cambiaria (moneda fuerte con economía sólida e independiente), 7.- Una educación que forme ciudadanos pensantes capaces de solucionar problemas y de organizarse en forma inteligente a partir de su diversidad, 8.- Respeto irrestricto a las leyes y un sistema de justicia eficaz y 9.- Pero quizás lo más importante: Asegurar el alimento de los ciudadanos (Autosuficiencia alimentaria); un pueblo con hambre derroca al monarca, cosa de preguntarle a María Antonieta y a Luis XVI que perdieron la cabeza por no saber.



S- Creo que hablamos de dos México diferentes, mi Rufo: nuestra flota pesquera es muy limitada, los ferrocarriles están en manos de extranjeros, las carreteras son de particulares, las tierras y la producción agrícola están abandonadas en un gran porcentaje y no hay políticas públicas para rescatarlas, la producción alimentaria está orientada a ganar dinero, a la exportación, la minería la controlan los canadienses, tenemos 20 millones de gentes con hambre y más de 50 en la pobreza, al presidente nadie lo quiere –aunque es un “buen hombre” (Trump dixit)-, el peso da pena ajena, sobre la ley imperan la impunidad y la corrupción desde la cabeza y nuestra educación está alineada para capacitar mano de obra para la inversión extranjera, no para formar ciudadanos pensantes y críticos; en adición, nuestro ejército no ve una contra el crimen organizado que se consolida y crece y los marinos andan cazando narcos en Cuernavaca lejos del mar, mientras muchos de nuestro policías se dedican al secuestro y por si faltara algo, el país vecino le vende armas a los buenos y les ayuda en el contrabando a los malos. Por eso la pregunta es: ¿qué aconsejaría Maquiavelo a EPN?, no me interesa que me digas que es lo que está haciendo Trump.



R- Guauuu. Me pones a sudar, mi Santias, pero ahí te va: Creo que Maquivelo, en el panorama que me pintas y con la cola y rechazo popular que tiene EPN, le recomendaría: mandar a Videgaray con los pantalones en los tobillos a empinarse ¡Perdón! a negociar con los gringos: 1.- Como quieren que paguemos el muro al norte, 2.- Que tipo de construcción desean para el muro de contención de centro y sudamericanos en Chiapas, 3.- Qué cambios o ventajas desean que le hagamos al TLCAN, 4.- Que comida les gusta más a los Marines para atenderlos cuando nos visten para combatir a los “Bad hombres”, 5.- A que General de USA va a reportar nuestro Secretario de Defensa en el NorthCom y, de pasadita pedirle impunidad a cambio de los “servicios prestados” ¡Ah!, creo que también “negociaría”, 6.- A qué empresas les podemos dar permiso de producir en México y, 7.- Quién le gusta para presidente de México en el 2018… Creo que eso le diría Maquiavelo a EPN en su circunstancia… No olvidemos: Maquiavelo era pragmático, no predicaba ni la ética ni la moral… ¡Así de sencillo!



Un saludo, una reflexión.