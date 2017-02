Prieto cuenta cómo es trabajar con Scorsese y Garfield

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En el set de “Silence”, el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto no llamaba por su nombre al actor Andrew Garfield.



A la estrella de “El sorprendente Hombre Araña” y “Red social” le decía Rodríguez, para no sacarlo de su personaje de cura cristiano perseguido en Japón, durante el siglo 17.



"No sé si decir que es un actor de método, pero le gusta vivir el personaje y le gusta estudiar, estuvo tres semanas en un monasterio y yo le decía Rodríguez (apellido del personaje) y no Andrew.



"También pidió que no se le dijera qué actor iba a ver en una escena donde se sorprende, así que la reacción que se ve es la real, quedando en la primera toma", recuerda Prieto.



El egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica se encuentra estos días en México para promover “Silence”, cuyo trabajo le ha valido una nominación al premio Oscar, a entregarse el próximo 26 de febrero.



Bajo la dirección de Martin Scorsese, la cinta se estrenará dos días antes de la ceremonia hollywoodense en alrededor de 400 pantallas.



Rodrigo lleva más de una década de no trabajar en México, donde fotografió cintas como “Amores perros”, “Sobrenatural” y “Frida”.



"¡Extraño las botanas, las quesadillas", apunta en conferencia de prensa, "extraño también los tiempos de cuando empezaba, recién salido de la escuela".



"Pero trato de que eso sea lo mismo ahora, mi relación con los directores, de no saber cómo hacer cine y Scorsese tiene eso, de no saber cómo iba a hacer esta película", recuerda.