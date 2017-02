Señalan que Affleck buscaría dejar de ser Batman

REDACCIÓN Publicada el

En los pasados días, Ben Affleck anunció que dejaba la silla de director del filme “The Batman”, para concentrarse en el protagónico, que de acuerdo con John Campea, de Collider, el actor ya no quiere.

De acuerdo con Campea, en su emisión del 13 de febrero, habló con tres personas relacionadas con Warner Bros. y el proyecto de The Batman y todas hablaron, no del guion, no sobre Matt Reeves, sino que Ben Affleck quiere dejar de ser Bruce Wayne.

“Él ya no quiere ser Batman. Me han dicho que Affleck ha hablado con directivos de Warner para mencionarles que quiere salir del proyecto. Si no lo dejan, entonces hará la película, pero sería la última vez que veamos a Affleck como Batman, porque aparentemente quiere dejar a un lado al personaje”, dijo.

En las pasadas semanas se ha anunciado que él dejó de ser el director y será reemplazado por Matt Reeves, quien dirigió Cloverfield y Planeta de los Simios: Confrontación. También, el guion será realizado nuevamente y supervisado por el ganador del Oscar, Chris Terrio, quien trabajó en el script de Batman vs Superman.

Al parecer, Affleck sólo se enfocaría en el protagónico y en la producción de The Batman, de la que aún no se sabe la fecha de estreno.