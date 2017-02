Piden cambios en COMUDAJ

SERGIO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Dirigentes deportivos acusaron que siguen a la espera de que los recibe el alcalde Édgar Castro Cerrillo para manifestarle su postura sobre las necesidades que requiere el deporte y definir la situación de la dirección de la Comisión Municipal del Deporte.



Ante este medio algunos directivos adheridos al comité Guanajuato Unido por el Deporte (GUD), que encabeza Eduardo Knapp Aguilar, indicaron que desde 19 del año pasado solicitaron la reunión con el Presidente Municipal, pero a la fecha no se les ha concedido.



Posteriormente enviaron un oficio firmado para varios dirigentes del deporte al mismo Castro Cerrillo, donde establecían su postura a favor de un cambio en la dirección de Comudaj.



Eduardo Knapp explicó que buscan tener la reunión con el alcalde para exponerle la situación sobre las necesidades que tiene el deporte.



“Hay muchas peticiones sobre las malas condiciones que muestran las instalaciones municipales, además de que no hay obra deportiva, hasta ahora que van a techar unas canchas, pero son obras retrasadas. Las mejoría de las instalaciones no se muestra con los ingresos que hay en las deportivas. Además se necesita definir que pasa con la dirección de Comudaj, donde se propone un cambio”, manifestó.