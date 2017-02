Asesoran a migrantes, deportan menos

YAJAIRA GASCA Publicada el

El gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció que las solicitudes de asesoría de migrantes en las casas Guanajuato se han incrementado en las últimas semanas, sin embargo, dejó claro que las deportaciones se han mantenido en el mismo porcentaje.



Consideró que actualmente las deportaciones de migrantes, como el caso de Guadalupe García, se han hecho más mediáticas, pero advirtió que los reportes indican que las deportaciones de guanajuatenses no han crecido desde que Donald Trump, tomó protesta como presidente de los Estados Unidos.



“Se han incrementando las llamadas, las asesorías, se ha incrementado y ahorita este es uno de los casos más sonados, yo insisto, hasta ahorita las deportaciones se han comportado muy similar a la del año pasado, nada más que ahorita lo están haciendo más llamativas, tratando de atraer más la atención mediática, etc... y casos donde dividen las familias, que es donde hace más sensible el tema”, consideró.



El jefe del Ejecutivo estatal señaló que el Gobierno del Estado cuenta con abogados que están asesorando a los guanajuatenses radicados en la Unión Americana que lo requieran y subrayó que existe una vinculación estrecha de la entidad con los consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Afrontan redadas



Ante la inminente llegada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) a Dallas, Texas, los miembros de la Casa Guanajuato se encuentran preparados con la misma misión de hace 23 años, siendo un puente entre la comunidad migrante y el estado.



El líder de la comunidad migrante en el norte de Texas y presidente de la Casa Guanajuato en Dallas, Tereso Ortiz concedió una entrevista a AM y admitió que las últimas semanas han sido muy difíciles para los migrantes.



“Aunque no haya deportaciones, el daño ya está hecho”, y detalló que se tiene contemplado que los grupos ICE comiencen a realizar redadas en Dallas esta misma semana.



“Poco a poquito han empezado las redadas sin darnos cuenta, hay algunos estados donde ha habido más, tengo entendido que en el área de Dallas esta semana va a haber un grupo de ICE que van a intentar hacer lo mismo, según ellos deteniendo a personas que no merecen estar aquí, que bueno fuera, pero desgraciadamente se llevan a otros que no lo merecen, pero así es esto”, dijo Tereso Ortiz.



En los últimos días, no se tenía certeza de las acciones llevadas por los grupos ICE, sin embargo, ayer se informó que el viernes pasado se había concluido un operativo en el que se habían realizado 235 arrestos tan solo en los estados de llinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Kansas y Missouri, informó la cadena Univisión.



“Este señor (Donald Trump) tiene en su corazón la determinación de hacer lo que mencionó en campaña (deportar a miles de migrantes), y como está rodeado de personas que probablemente son seguidores de su forma de actuar, es lógico que va a hacer daño”, opinó Tereso Ortiz.