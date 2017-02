Delegados ignoran aplicación de fondo minero en pueblos

SAÚL CASTRO Publicada el

Delegados de los Pueblos Mineros del Cedro, Calderones, Rosa de Castilla, El Cubo y Peregrina, denunciaron que hasta el momento nadie les ha informado cuánto es el recurso y en qué se va a invertir el Impuesto Minero que se les cobra a las empresas que explotan los yacimientos de sus comunidades.



El delegado del Mineral de El Cedro, José Salas Aguirre, dijo que del Fondo Minero no sabe cuánto es y dónde se va a invertir.



“Francamente no sabría decir, porque no estoy enterado de nada”.



No los invitan



Aseveró que de las reuniones que tiene el Presidente Municipal, Édgar Castro Cerrillo, con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y los representes de los Pueblos Mineros, las desconoce dónde son y quién los convoca.



“Yo no he tenido ninguna junta con ellos desde que empezaron con ese Fondo Minero. No he tenido ninguna junta con ellos”, recalcó el delegado



José dijo que “me interesa cómo se va a mover. Estamos esperando respuesta de cuándo nos va a llegar”, insistió.



Comentó que sí han tenido acercamientos con el director de Desarrollo Rural, Serafín Sandoval, pero sólo les dice que va a llevar una petición, pero nada en relación a las acciones y el Fondo Minero.