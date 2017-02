Vuelcan y ofenden a rescatistas

REDACCIÓN Publicada el

Los tripulantes de una camioneta que volcó en Campuzano, trataron de agredir a personal de auxilio que atendía el accidente.



El incidente ocurrió antes de las 5:00 de la tarde del domingo, en la carretera Guanajuato-Juventino Rosas.



Al parecer el conductor de la unidad tipo GMC color negro, que circulaba hacia Dolores Hidalgo, manejaba bajo los efectos del alcohol por lo que perdió el control en una curva y salió del camino impactando después contra el cerro y volcando hasta quedar sobre su toldo con las 4 llantas al aire.



Bomberos SIMUB realizaron una revisión prehospitalaria a los cinco tripulantes, los cuales no presentaron lesiones, aunque posteriormente el conductor dijo que tenía dolor en la espalda y una pierna, por lo que los brigadistas pidieron la presencia de paramédicos de Protección Civil. En ese momento pasó por el sitio, una ambulancia de PC de Dolores Hidalgo, la cual realizaba un traslado hacia León, por lo que no pudo ayudar al afectado.



Esto causó el enojo de los involucrados, provocando que al momento del arribo del personal de la dependencia capitalina, estos les reclamaran la tardanza e inclusive trataron de agredirlos exigiéndoles que llevaran al afectado a Dolores Hidalgo.



Al sitio llegaron conocidos del lesionado quienes se unieron a los reclamos contra los rescatistas.



Policías estatales se encargaron de tranquilizar a los sujetos y finalmente el lesionado se negó a ser trasladado retirándose a bordo de un auto particular.



Uniformados de la Policía Estatal de Caminos se hicieron cargo del percance y ordenaron que la unidad siniestrada fuera llevada a una pensión en tanto se realizaban los peritajes correspondientes.