Critican auditoría Sheffield y Mayra

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA





Los diputados federales panistas Ricardo Sheffield Padilla y Mayra Enríquez Vanderkam, criticaron a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) por los resultados de la revisión al proceso del servicio de recolección de la basura en León.



“Están exonerando a ex funcionarios que causaron un daño en las finanzas públicas que va a perdurar muchos años. Un servidor continúo contestando y combatiendo judicialmente una denuncia civil que presentó la Auditoría por un mil 850 pesos. Me queda claro que para perseguir estupideces están prestos y son muy profesionales, pero que en casos graves no encuentran cómo, sólo se preocupan por estadísticas, por fincar asuntos minúsculos”, criticó el ex Alcalde en el periodo 2009-2012.



A la ex Secretaría del Ayuntamiento en un tramo de ese trienio le sorprende el resultado de la ASEG.



“Es un muy grave caso de impunidad, no puedo entender cómo pueden señalar que no hay irregularidades cuando desde un inicio todo el proceso estuvo viciado, ni siquiera se contaba con un expediente que señalara que era necesario que este servicio fuera licitado”, cuestionó.



La legisladora pidió que el Congreso revise a fondo cómo es que hicieron la auditoría.



“Es sumamente grave y hasta sospecho que, a pesar que no se contaba con los elementos para tomar una decisión, cuando no se habían establecido ni siquiera cuántas unidades, qué costo tenía que pagarse, cuando se paga en exceso de lo presupuesto, ni definido cuántas toneladas a recolectar, cuando no se había establecido que sería terciado, y que digan que todas estas omisiones no ameritan sanciones graves, me parece que amerita una revisión más profunda de cómo se llevó a cabo auditoría”, destacó.



Sheffield citó entre los elementos que suponen un agravio al Municipio el incremento desproporcionado del costo del servicio, las condiciones del contrato, además del plazo a 20 años sin una autorización del Congreso del Estado.



“Tan solo un dato, dónde está la investigación de la supuesta inundación de archivos (del SIAP), por qué se inundaron, qué tanto se perdió, cuáles fueron las causas de la inundación, tan sólo ahí hay un hecho que claramente levanta suspicacia y que no conocemos los ciudadanos si se investigó”, anotó.



Insisten en tirar contrato

El legislador lamentó no aprovechen el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratifica la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato la cual obliga a reponer el fallo de la licitación por no estar debidamente fundado y motivado.



El Municipio no se ha pronunciado pero se advierte que repondrían el fallo en el mismo sentido:



“Si yo fuera Alcalde en este momento sí lo haría (revertir contratos de basura), sí siento que se tienen los elementos para hacerlo, pero no se siente seguro Héctor López”.



Enríquez también se pronunció por revertirlos.



“Yo quiero señalar la incongruencia de que por un lado se dijo que no se fundó ni motivó debidamente la licitación y, por otro, un órgano que audita diga que esto no resulta grave, esto demuestra la enorme inconsistencia en la revisión, pero también le genera una enorme responsabilidad al Ayuntamiento para corregir un fallo equivocado”, dijo.