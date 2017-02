Duda Carlos Medina de cifra de detenidos

VANIA JARAMILLO Publicada el

El síndico panista Carlos Medina Plascencia mostró descontento y duda con el área de Seguridad, pero ahora sobre la cifra de detenidos que fueron emitidos por dicha Secretaría.

"No sé quién dio la cifra. Yo insisto en que yo no tengo la plena certeza y seguridad de que la información es real. ¿Por qué razón? Porque el propio sistema de registro puede ser modificado, los partes o el reporte de novedades o de asuntos puede ser modificado, y el sistema que hoy viene a utilizar el Municipio no es confiable", indicó el Síndico.

Este lunes, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, dio un informe sobre los resultados de los operativos de la semana anterior, donde resaltó la detención de 2 mil 538 personas, de las cuales 178 fueron por cometer delitos patrimoniales.

Medina insistió en que si existiera un análisis real de las cifras, por ejemplo de detenidos por faltas administrativas, se podría trabajar en la prevención.

"Si tenemos no sólo delitos patrimoniales, sino faltas administrativas, esa información, si es que fuera confiable, nos debe llevar a construir en una política transversal".

Y recalcó que aunque haya detenidos, la forma de reacción que ocupa la Secretaría de Seguridad no funcionará.

"El modelo de reacción no va a funcionar. Sin modelo de inteligencia, esto va a seguir siendo hierro tras hierro, fracaso tan fracaso"