Propone Alcalde rematar vehículos abandonados en pensiones municipales

El alcalde Héctor López Santillana comentó ayer que lo ideal sería que las pensiones permitan rematar constantemente los vehículos que resguardan para evitar que se acumulen por abandono.

"Valdría la pena tomar el ejemplo, aquello vehículos que estuvieran asociados a un proceso abierto (por delito o infracción) esos ahí mantenerlos. Pero cuando el proceso estuviera cerrado o cuando no hubiera ninguno y el particular no los ha rematado, que nos permitieran a la autoridad estarlos rematando con mayor frecuencia", dijo.

am publicó ayer que al menos dos mil 500 vehículos se encuentran olvidados en las pensiones municipales y que ahora ya se están convirtiendo en chatarra.

Los dueños los abandonan cuando fueron robados, están ligados a un crimen, por los daños o porque el costo de la pensión ya es muy alto.

"Podríamos estar no sólo economizando recursos sino que tendríamos el aprovechamiento del espacio y esos recursos canalizarlos. Existe de facto un nulo interés del particular de recuperarlos, necesitamos modificar los reglamentos y es posible que esos recursos a la hora de estarlos subastando pudieran destinarse a fines sociales", añadió el Primer Edil.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, aseguró que Tránsito Municipal cumple con el procedimiento cuando lleva un vehículo y que las autoridades estatales revisan que los vehpículos guardados no tengan que ver con algún delito.