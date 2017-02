Refrendan a México su amor y amistad

FABIOLA MANZANO | Guanajuato Publicada el

“¡Amistad sí, muro no!”, “¡Viva Méxi co!”, y “¡El mundo unido jamás será vencido!”, fueron las consignas con que estadounidenses y canadienses que habitan en la capital, dieron a conocer su descontento con la idea del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera de México y Estados Unidos.



Esta ocurrencia motivó a los extranjeros a reunirse este Día del Amor y la Amistad entre las calas del Templo de San Diego y el Jardín de la Unión, para demostrar su molestia por las agresiones del presidente de Estados Unidos y fortalecer los lazos de amistad con sus amigos mexicanos.



A raíz de una reunión que tuvieron el viernes pasado, acordaron hacer algo en Guanajuato.



“No supe qué hacer exactamente, pero se me ocurrió la idea por el Día del Amor y la Amistad. Podemos mostrar nuestra amistad a nuestros amigos y vecinos mexicanos”, comentó Barbara Duvoli.



Ella se vino a vivir a México hace 26 años y desde entonces es feliz viviendo aquí.



“Me encantó, llegué en el 91 para estudiar español y después me preguntaron si quería dar clases de inglés. Ya tengo 24 años dando clases en la Universidad de Guanajuato”.



Platicó que todo inició como un viaje turístico y después de la experiencia decidió radicar en la ciudad colonial.



“Me gusta por su cultura y la gente. No quería vivir en un País donde nada más quieren traicionar a otros países”, dijo refiriéndose a su patria.



Y lo que comenzó como una idea de 10 personas se extendió en las redes sociales. Hubo participantes de Canadá, Estados Unidos y Francia.



“Pasamos la palabra, no somos mucho, pero estoy muy alegre de que hayan asistido al evento”, dijo la organizadora.



Con pancartas como muestra de apoyo hacia los mexicanos y la repartición de dulces y flores refrendaron su amistad con las personas con las que han convivido a lo largo de su estancia en nuestro país.