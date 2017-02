Votan hoy impunidad a concesión de basura

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | León Publicada el

El Congreso del Estado aprobará hoy los resultados de la auditoría al proceso de licitación y contratación del servicio de recolección de residuos celebrado en 2014 en León, en la que pide se apliquen sanciones administrativas, y exime de cualquier responsabilidad de tipo civil y/o penal a los responsables de realizarla.



El dictamen de la revisión, que fue efectuada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización y hoy pasa al Pleno.



En los resultados se establecen cuatro observaciones que al final la ASEG consideró “solventadas”, porque “al tratarse de hechos consumados, el ente fiscalizado no está en posición de realizar acción alguna que atienda lo observado”. Lo anterior, agrega, con independencia de las responsabilidades.



Las observaciones se refieren a deficiencias en las bases de la licitación, ausencia de criterios para evaluar las propuestas recibidas, aceptar las propuestas de las empresas que al final quedaron ganadoras pese a no cumplir con todos los requerimientos y la ausencia de un cálculo de costo beneficio de parte del Ayuntamiento.



Y mientras que la ASEG considera las observaciones “solventadas”, recoger la basura le cuesta cada vez más caro a los leoneses.



El costo que se pagaba antes de la concesión era de 89 millones, pero ha subido a más de 200 millones, además de que el servicio ya no se presta diariamente en grandes zonas de la ciudad.



Además, a.m. documentó que la concesión se acordó en condiciones mucho más favorables para las empresas que las que consiguieron en San Luis Potosí y Monterrey, donde también obtuvieron contratos.



Si el Ayuntamiento cancelaba el contrato, la empresa ganadora del concurso, tendrá que ser indemnizada con 2 mil millones de pesos. Además, el precio del servicio se fijó en dólares.



Lo que sigue en el proceso es turnar el dictamen al Ayuntamiento de León para que inicien los respectivos procedimientos de responsabilidad administrativa y al final aprueben o no la sanción recomendada.



Los señalados con responsabilidades administrativas son los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente en el anterior Ayuntamiento, de la Comisión Técnica Especializada del H. Ayuntamiento de León que evaluó las propuestas participantes en la concesión, así como también los entonces titulares de Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Gestión Ambiental y de Aseo Público.

Los señalados

Comisión de Medio Ambiente Sustentable:



Presidenta: Beatriz Manrique Guevara



Luis Fernando Gómez, Alejandro Arena, Verónica García y Jacobo Cabrera

Comisión Técnica Especializada del H. Ayuntamiento de León:



Presidenta: Regidora Beatriz Manrique Guevara (PVEM)



-Tesorero: Roberto Pesquera Vargas



Síndicos: José Eugenio Martínez Vega (PVEM) y Luis Fernando Gómez (PRI).



Regidores: Aurelio Martínez Velázquez (PRI), Alejandro Arena Barroso (PAN), Alejandro Kornhauser Obregón (PRI).



Director general de Gestión Ambiental: Fidel García Granados.



Director de Sistema Integral de Aseo Público (SIAP): Norberto Gerardo Origel Camacho.



Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales: Christian Jones Albo.