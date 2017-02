Asteriscos

***MÁRQUEZ CON DIPUTADOS

El gobernador Miguel Márquez invitó a comer ayer a los legisladores federales a quienes hace una semana les pidió “ponerse a chambear”. Asistieron ocho de 12, y el pastor local, Éctor Jaime Ramírez.

***SIN FERNANDISTAS

El bloque afín al senador Fernando Torres, dígase Ricardo Sheffield, Miguel Ángel Salim y Ariel Corona, no asistió. Hablaron durante dos horas de cerrar filas en temas como seguridad, migración, etc.

***PAN, A CERRAR FILAS

Por la mañana en León hubo otra reunión de la “mesa política panista”, también con legisladores, miembros del Ayuntamiento y del Comité Municipal. La estrategia es la misma: caminar en sintonía.

***PRI, RELEVO LEONÉS

Es un hecho que Pepe Pedroza dejará de encabezar el Comité Directivo Municipal del PRI en León. Lo que todavía no se confirma pero ya trasciende en los corrillos políticos es que el plan “A” para sustituirlo es Denny Méndez, quien fuera Director General de Gobierno en la Secretaría del Ayuntamiento la pasada administración y un perfil identificado con la diputada federal Bárbara Botello.

*SALIDA A PEPE

El dirigente estatal y también diputado local, Santiago García López, mandó llamar ayer por la mañana al todavía delegado en funciones de presidente, Pepe Pedroza, y le ofreció una salida decorosa que aceptó: ser Secretario de Acción Política del Comité Directivo Estatal, una nueva cartera que hoy no existe en Guanajuato. A nivel nacional ese puesto lo inventó el ex dirigente Manlio Fabio Beltrones.

*CARTA BARBARISTA

En el Comité Estatal no han salido a confirmar el relevo, pero será en breve. El nombre de Denny Méndez sin duda despertará polémica, y no tanto por las enemistades o el perfil del joven abogado, quien en lo general es bien visto por el priísmo local, sino por su ascendencia “barbarista” y la relación de la ex Alcaldesa con el senador Gerardo Sánchez, aspirante a la candidatura a Gobernador en 2018.

*LAS IMPOSICIONES

El nombramiento de lo que llaman delegado en funciones de presidente, para justificar el “dedazo”, tampoco gusta a todos. Así llegó Pepe Pedroza y se quedó dos años, y antes Aurelio Martínez y Fortino Hernández. El último presidente electo por una convocatoria abierta fue Luis Gerardo Gutiérrez Chico.

*FORMA ES FONDO

El relevo reavivará las pugnas con las corrientes que encabezan el senador Miguel Ángel Chico Herrera y la diputada federal Yulma Rocha Aguilar. Con Pepe al menos no había señalamientos de parcialidad, aunque nadie niega que faltaba una sacudida al trabajo del priísmo rumbo al 2018, pero ¿así les funcionará?

***LA MESA POLÍTICA

La mañana de ayer “revivió”, luego de tres meses sin reunirse, la llamada “mesa política” del panismo leonés. A la convocatoria no asistieron todos los que son, se habló un poco de todo sin una agenda definida y el mayor acuerdo fue que, ahora sí, se sentarán a la mesa cada primer lunes de mes para revisar lo más relevante de la agenda política local y en lo posible unificar las acciones y posturas.

*SIN ARMAS

A la charla salieron temas como la insulina china, el incremento a la tarifa del transporte público, y, aunque es la preocupación número uno, poco o nada se habló de la violencia. Lo que sí es que más de un panista se quejó de que las autoridades locales y estatales no les dan las armas para defenderlos. También les pidieron “una mano” para juntar firmas de su propuesta de bajar el IEPS a las gasolinas.

*LAS PRESENCIAS

Ahí estuvieron los cinco diputados federales: Ricardo Sheffield, Ale Reynoso, Ale Gutiérrez, Mayra Enríquez y Miguel Ángel Salim; dos de los cinco locales: Libia García y Lety Villegas; el senador Fernando Torres Graciano; los regidores José Luis Manrique, Betty Yamamoto y Ana Esquivel; el dirigente local Alfredo Ling; además de Luis Quirós y Carlos Ramón Romo, directores de Puerto Interior y Fondos Guanajuato.

*PARA QUE FUNCIONE

Entre los integrantes creen que para que “la mesa” funcione debe haber representantes con peso de la autoridad local y estatal. Ayer el coordinador del cabildo azul, el síndico Luis Ernesto Ayala, no asistió pues a esa misma ahora acompañaba al Alcalde a una reunión con medios en el C4 para explicar el Sistema Integral de Operaciones de Seguridad Pública, el cual faltaría presentarle a sus legisladores.

***SEMANA DESPUÉS...

Luego de que la semana pasada les pidiera “ponerse a chambear” para sacar la iniciativa que él planteó en la Conago, sobre pedir prisión de oficio a detenidos con armas del Ejército, el gobernador Miguel Márquez invitó a comer a los 12 legisladores federales del PAN en el Centro de Convenciones de Guanajuato.

*EMPUJAN INICIATIVA

Los ocho legisladores que asistieron le dijeron a Márquez que sí están empujando ese tema, aunque, como ya pasó el plazo y no se dictaminó, van a presentar otra propuesta enriquecida por el Estado. También hablaron de apurar a los alcaldes a presentar sus proyectos, a más tardar en marzo, para poder aterrizar los recursos federales del programa Fortalece, del que etiqueta cada diputado $18 millones.

***PENCHYNA, UNA BUENA

El director general del Infonavit, David Penchyna, dejó buen sabor de boca. En su evento público, y luego en su reunión privada con la cadena productiva del sector de la vivienda, los convocó a echar toda la carne al asador para superar la meta anual de 22 mil créditos y alcanzar 25 mil. Les hizo un llamado a empujar proyectos de vivienda vertical que densifiquen las zonas urbanas, y no la periferia.

*GRACIAS AL PERSONAL

Penchyna, acompañado de los delegados del Infonavit y Gobernación, Francisco López y Javier Aguirre, visitó el fraccionamiento El Manantial, en la capital, y cerró la gira en la oficina delegacional, en Galerías Las Torres, en León, para agradecer el trabajo de todos los empleados.

Relevo tricolor

En la imagen Denny Méndez, Martín Ortiz y Pepe Pedroza, cuando los tres coincidieron como funcionarios de la anterior administración municipal. Hoy el primero suena para sustituir al tercero como dirigente del Comité Municipal del PRI en León. El segundo, quien fuera ex Secretario del Ayuntamiento y aspiró a ser el candidato a la Alcaldía en el 2015, anda alejado de la grilla tricolor.

Pedroza Cobián será Secretario de Acción Política en el Comité Estatal, una nueva cartera que falta ver de qué se trata pero, en el papel, supone apoyar la estrategia y definición de candidaturas competitivas.