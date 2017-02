Roban cajeros de la CFE

REDACCIÓN Publicada el

Hombres armados robaron el dinero de cuatro cajeros de la Comisión Federal de Electricidad.



Esto sucedió la noche del lunes en las oficinas de la calle Java, en la colonia Paseos del Maurel.



La Procuraduría de Justicia informó que hasta ayer no tenía denuncia de estos hechos.



Juan Fidel se encontraba en las instalaciones de la CFE, cuando llegaron los cuatro ladrones.



Uno sacó una pistola para amagarlo, luego lo encerraron para evitar que pidiera ayuda.



Los asaltantes sacaron el dinero de los cajeros y escaparon.



Más tarde el trabajador pudo desatarse y llamó al 911 para pedir ayuda.



Elementos de la Policía Municipal buscaron a los ladrones, pero no los localizaron.



Al lugar acudieron agentes de la Procuraduría de Justicia para levantar las evidencias e iniciar la investigación.



Hasta ayer no se informó la cantidad robada, se espera que el encargado del negocio l