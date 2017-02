Defiende Gobernador programa 'Escudo'

YAJAIRA GASCA | GUANAJUATO Publicada el

El gobernador Miguel Márquez Márquez consideró que el programa Escudo es la parte tecnológica de la estrategia de seguridad de Guanajuato, pero que "no lo es todo".

Esto como respuesta a los cuestionamientos que hizo en relación al proyecto la diputada federal panista, Mayra Enríquez Vanderkam.

El fin de semana, la legisladora urgió a las autoridades estatales a rendir cuentas sobre el programa, pues considera necesario transparentar la información sobre sus alcances.

Incluso sugirió que es urgente pensar en un replanteamiento de Escudo.

"Ya lo hemos comentado una y mil veces, respeto sus declaraciones, Escudo es una herramienta técnica y que nos ha ayudado a esclarecer muchos de los problema, de los delitos que se han cometido", defendió en Mandatario.

"Les puedo decir, por ejemplo, el muchacho muerto en el Cervantino, si no es por Escudo no se hubiese podido esclarecer. Vieron ahí casi 12 horas de grabación donde pudimos dar con todos sus movimientos, de otra forma no lo podríamos realizar", recordó.

Márquez aseguró que otro caso que se pudo resolver a través de la tecnología de Escudo fue el homicidio del líder juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Tonatiuh Hernández Rangel.

"Es que pareciera que Escudo es el todo en seguridad, y no, es una parte. Ya he dado la instrucción al titular de Comunicación Social para que dé a conocer todo esto que se logra día a día", finalizó.