Ventila diputado local de Morena desvío de recursos

YAJAIRA GASCA | GUANAJUATO

El diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), David Alejandro Landeros, confiesa en un audio que sus asesores han hecho mal uso de los recursos que se le entregan mensualmente a través de distintas partidas y denuncia presiones de su dirigencia estatal para obligarlo a dejar su cargo público.

En un audio filtrado a una televisora local, el legislador reconoce el desvío de recursos públicos a través de facturas "chuecas" que presentó al Poder Legislativo presuntamente su asesor y suplente, Alejandro Bustos Martínez.

En la grabación que presuntamente habría sostenido el diputado en diciembre pasado con hijos y familiares, asegura que ha sufrido la presión del dirigente de Morena en el estado, Ernesto Prieto Gallardo, para que renuncie a su cargo.

Incluso sostiene que lo han tratado de extorsionar para que pueda permanecer en el Congreso local.

Dice que las presiones comenzaron desde que se generó en el Congreso la polémica por la denuncia de presuntos "aviadores" en diferentes grupos parlamentarios, pero confiesa que no fue error suyo, sino de sus asesores.

"¿Por qué me está pidiendo Prieto que renuncie? Ayer me pidió que renunciara ¿por qué voy a renunciar, cabrón? Ya le dije por qué voy a renunciar, no fue mi error; si de lo que me acusa la sociedad fue un error de mis asesores y Bustos es el asesor número uno y está Aguayo y está Emiliano".

"¿Y por qué me pide dinero Prieto?, ¿tú sabías que me pidió dinero?, por medio de Bustos. Bustos me dice le puede dar 20 mil pesos cada mes, ¿por qué le dije? Y de ahí empezó el pedo, ese pedo está de ahí, por qué se los voy a dar si yo me gano con mi trabajo, yo no le voy a dar nada", señala.

Aparentemente, la dirigencia estatal habría hecho un acuerdo con el legislador para que al año y medio en el cargo dejara la curul, pero se niega a renunciar por una mala actitud que ha tenido su suplente contra él.

Landeros reconoce que su suplente y asesor se han beneficiado de las partidas de las que goza la representación en el Congreso y sostiene que la dirigencia estatal de Morena tiene conocimiento de esta situación.

Nunca reconoce haber desviado dinero del Congreso, aunque sí habla de un monto de 140 mil pesos de los que no menciona su origen; aparentemente este dinero lo habría entregado a Alejandro Bustos, quien le pidió tomar algo de esta cantidad y que él le señaló "yo no quiero nada de dinero".

Además señala que el Congreso local le ha pedido que despida a sus asesores y que él se los ha pedido pero se han negado, y que ellos han tratado de afectarlo por el interés que existe de que su suplente los sustituya en el cargo.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el Código Penal Federal: "Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa, estaría cometiendo peculado".

El castigo por peculado

En el Código Penal del Estado, el peculado es considerado un delito grave que merece de dos a 10 años de prisión y de 20 a 100 días multa, así como la destitución del empleo o cargo e inhabilitación por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.

Inician investigación del caso

El secretario general del Congreso local, Christian Javier Cruz Villegas, informó ayer que la Contraloría iniciará una investigación sobre el audio del diputado David Alejandro Landeros y los señalamientos que ahí se hacen para esclarecer el uso de los recursos públicos.

"No sé el trámite jurídico del arranque de un proceso de investigación, pero con toda seguridad esto es materia de poderse llevar a cabo un proceso de investigación y que permita aclarar y esclarecer este uso de recursos públicos; sin lugar a dudas estará dando un proceso muy puntual", dijo.

El funcionario legislativo aseguró que no existen partidas discrecionales que se manejen en los grupos o representaciones parlamentarias del Congreso y aseguró que hasta la fecha no ha habido reporte de algún tipo de anomalía en la comprobación de partidad de parte de Morena.

"No nos quedaremos de brazos cruzados y estaremos pidiendo que esto sí tenga un carácter de prioritario, de breve, puntual y conciso sobre la investigación. Se hará un proceso de investigación, se estará requiriendo la prueba de cada uno de los supuestos hecho o acontecimientos", advirtió Cruz Villegas.