Culpa Osorio a AMLO de lucrar con la inseguridad

EL UNIVERSAL Publicada el

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que no caben los oportunismos políticos para regatear las acciones de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad.



Osorio Chong señaló, sin decir su nombre, que Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias, la inseguridad.



“Ni los simplismos ni los remedios populistas son alternativas para fortalecer la seguridad, es con acción, es con trabajo”, dijo en Puebla, en la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres de Tehuacán, interrogado sobre las declaraciones de López Obrador, sobre que en operativos de la Marina mueren menores de edad.



El funcionario federal destacó que en Nayarit, la Marina y el Ejército se enfrentaron a criminales de alta peligrosidad, que portaban armas de alto poder y que eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas.



"A esos se enfrentó la Marina y el Ejército. Quien afirme, como lo hizo, que esas personas se dedicaban a estas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias.



“No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos… son criminales, presuntos criminales que llevaban ya varios años buscados por la autoridad”, afirmó.



Sin duda, subrayó Osorio Chong, fue una acción fuerte, firme, del Estado mexicano contra la delincuencia.



El titular de Gobernación apuntó que las Fuerzas Armadas, sin duda, están para proteger a la sociedad ante la delincuencia.



“Yo lo que les diría es que no debemos de permitir oportunismo políticos, lucrar con esta acción. Son tiempos difíciles y no son tiempos para regatear el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su acción patriótica, ni para debilitar su función.



“Creo que ni los simplismos ni los remedios populistas son alternativas para fortalecer la seguridad, es con acción, es con trabajo”.



Sin decir nombre, Osorio se refirió a líderes partidistas que fustigan la labor contra la delincuencia del gobierno federal y que antes ostentaron un cargo de gobierno.



“Cabe recordar cuando, algunos que hoy ostentan un encargo partidista… cuando tenían una responsabilidad de gobierno, los índices delictivos de ese lugar donde gobernaba, y si esto fuera como él lo comenta hoy, pues entonces hubiera arreglado el problema en ese lugar.



“Yo creo que no caben los oportunismos políticos en un tema tan importante, como lo es la seguridad”, asentó.