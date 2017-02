Renuncia Ríos Piter al PRD

EL UNIVERSAL Publicada el

Con tristeza y una crítica al sistema del partido, el senador Armando Ríos Piter hizo oficial su renuncia a la militancia de 10 años en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).



"Me voy con tristeza del PRD", aseguró Ríos Piter en conferencia de prensa donde estuvo acompañado de un grupo de ciudadanos guerrerenses.



El senador por Guerrero dijo que se mantendrá en la bancada del Sol Azteca y expresó que su salida obedece a que ese instituto político dejó de ser una opción viable para los ciudadanos, porque al igual que el PRI, PAN y Morena, se han convertido en mercaderes de la política.



"Nuestra renuncia no es sólo a un partido. Estamos diciendo basta a todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación, y que nada tiene que ver con que lo que las personas necesitan".



Dijo que impulsará un proyecto denominado "Ola 360" con personas que estén dispuestas a dar un giro de 360 grados a la manera tradicional de hacer política y dejó abierta la posibilidad de competir como un candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018.



"Este es el momento de la resistencia antisistema. Ubicamos ahí que es lo correcto frente un sistema de partidos que ya no funciona, hay que plantear un movimiento que consiga que la ciudadanía tome las riendas de la solución de los retos y aspiraciones de todos", dijo.