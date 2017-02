Me da gusto porque me han tratado mal, afirma

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

“Me da gusto porque me han tratado mal dentro del partido”, fueron las palabras del regidor J. Ynés Piña Cofradía sobre la resolución del Consejo de Honor y Justicia de Morena, donde lo dan de baja del partido.

Hace dos días, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó cancelar el registro de J. Inés Piña, quien es integrante del Ayuntamiento de Celaya como representante de MORENA, esto como sanción a un recurso de queja interpuesto por Adolfo Vega Prieto, en calidad de secretario General del Comité Ejecutivo del partido en Celaya, aunque no se dicen los motivos.

Al respecto, el Regidor aseguró no tener conocimiento sobre dicha resolución, no obstante, dijo no sorprenderle e incluso hasta lo aplaudió, pues no lo trataban bien dentro del partido.