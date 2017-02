'Prohíben' a hombres solteros entrar a ver 50 Sombras

REDACCIÓN Publicada el

Un cine de Irlanda, Navan Cinema, señaló que “prohibió” el paso a hombres solteros a ver la película “50 Sombras Más Oscuras”.

“Si quieres ver '50 sombras más oscuras' y traes a tu novio, es mejor que haya espacios entre ustedes. El filme es clasificación C y debemos enfatizar que los hombres solteros o casados que vengan por su propia cuenta o cualquier hombre que no tenga compañía, no podrán pasar”, se leía en las recomendaciones del filme.

Paul Egan quien graba los listados telefónicos para Diamond Cinema, explicó, que por el filme, que calificó como “excitante”, era mejor mantener afuera a los hombres solteros, hasta que “se encontrara una solución”.

“Claro que 50 Sombras podría llevar a toda clase de tentaciones, con las hormonas de algunas mujeres volando sobre el lugar cuando lo estén viendo. Creo que será mejor mantener a los hombres afuera hasta que veamos si ellas pueden controlarse”, explicó, riéndose y dando a entender que era una broma el aviso.

Agregó que el largometraje, en su consideración y a los que los distribuidores han dicho, es “pornografía para mujeres”.

Sobre el primer filme, agregó que sólo vio una parte, porque se quedó dormido y ese tipo de películas no le llaman la atención.

Así mismo, señalaron que la “prohibición” no es real.