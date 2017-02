Muere mamá de Marco Antonio Regil

EL UNIVERSAL Publicada el

El conductor Marco Antonio Regil informó a través de sus redes sociales que su madre, la señora Irma Sánchez Mayans falleció.



"A las 12:20 am de hoy, 15 de Febrero mamá dejo de respirar y descansó en paz", escribió junto a una fotografía.



Desde hace más de dos semanas, Regil comunicó del delicado estado de salud de su mamá.



También agradeció a sus seguidores y amigos las muestras de cariño y las oraciones para su madre.



"No tengo como agradecer las muestras de amor, aliento y todas sus bendiciones y oraciones para mí mamá. Gracias!! Aquí seguimos con ella. Hoy cumple 11 días sin comer y 8 sin líquidos ni suero y se la pasa dormidita por la morfina que le ayuda a no sentir dolores y respirar mejor. Hoy le estamos cantando, poniendo su música favorita, recordándole que todo está bien y que puede irse cuando ella lo decida".