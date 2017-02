Nadie quiere sentarse junto a hija de Trump

EL UNIVERSAL | ALFREDO ÁVALOS Publicada el

La reportera de moda de Wall Street Journal publicó un tuit en donde se ve a la hija del presidente Donald Trump sentada en primera fila en una de las pasarelas de la Semana de la Moda en Nueva York con varios asientos vacíos al lado, aparentemente porque nadie quería estar cerca de ella.

Los editores de moda también habrían ignorado a la hija del presidente, de acuerdo con Some Cards.

“Nadie se quiso sentar al lado de Tiffany Trump en Philipp Plein así que movieron sus sillas y los lugares junto a ella se quedaron vacíos”, dijo Christina Binkley a través de su cuenta de Twitter.

Otra bloguera fashionista tuiteó que la presencia de Tiffany había creado a “shit show” cuando la gente jaló sus sillas para no estar junto a ella, y una mujer incluso se cambió a otra sección.

Pero de acuerdo a Six Page los asientos se finalmente se llenaron, y la publicación agregó que después de todo la mayor preocupación de Tiffany había sido evitar un encuentro con Madonna quien ha dejado muy claro que no es fan del presidente, su padre, e incluso habría evitado asistir a una cena después del Fashion Show, pues “Madonna no había sido nice con ella y con su padre”.

No han sido días fáciles para las hijas de Donald Trump quienes viven el rechazo de muchas personas debido a las acciones de su padre.