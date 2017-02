Mieleras anuncian plantel

SERGIO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Las Mieleras de Guanajuato aseguran la base del plantel que las llevó al bicampeonato en la LNBP Femenil y en espera de confirmar la integración nuevamente de la ex NBA, April Sykes, prácticamente tienen definido el equipo para iniciar la Temporada 2017 de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.



El presidente de las Mieleras y de la misma Liga, Arturo Flores Carreón, informó que ya tienen acordado la integración de las jugadoras Diana Orozco, Matha Castillo, Alejandra Sánchez, Wendy Arellano, Alejandra Ramos Casique, Itzel Villegas para conservar la base del bicampeonato.



“Sólo falta Martha Camacho, que no estará por su lesión y no jugará la temporada, además estamos en pláticas con April Sykes y es probable que esté desde el inicio de temporada”, indicó.



Con el transcurso del torneo podría haber movimientos ya que se tiene considerada a la americana Porchia Green, de vital apoyo en la conquista del bicampeonato.



“Tenemos que ver cuando esté disponible, porque sigue jugando en Europa, pero está en los planes”, manifestó.



El presidente mielero confirmó a José Villegas con coach del equipo, en ausencia de Jonathan Villegas, quien ahora es entrenador en CONADE.



“Tenemos a José (Villegas), sólo le vamos a poner asistente, aunque también Jonathan nos podría apoyar durante algunos fines de semana que esté disponible” indicó.



Arturo Flores confirmó que ya hay arreglo para jugar en la cancha Arturo Larios de la Universidad de Guanajuato, por lo menos las primeras series. El partido inaugural del sábado 4 de marzo será a las 6 de la tarde y el domingo 5 a las 13:00 horas.