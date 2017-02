Manifiestan su amor por México

FABIOLA MANZANO Publicada el

“¡Amistad sí, muro no!”, “¡Viva México!”, y “¡El mundo unido jamás será vencido!”, fueron las frases con la que los estadounidenses y canadienses que habitan en la Capital, dieron a conocer su descontento con la idea de construir un muro entre la frontera de México y los Estados Unidos por el presidente Donald Trump.



Este suceso motivó a los extranjeros a reunirse este Día del Amor y la Amistad entre las calas del Templo de San Diego y el Jardín de la Unión, para demostrar su molestia por lo dicho en los últimos meses por presidente de los Estados Unidos, y en cambio, fortalecer los lazos de amistad con sus amigos mexicanos.



A raíz de una reunión que tuvo el viernes pasado, acordaron hacer algo en Guanajuato.



“No supe qué hacer exactamente, pero se me ocurrió la idea por el Día del Amor y la Amistad. Podemos mostrar nuestra amistad a nuestros amigos y vecinos mexicanos”, comentó Barbara Duvoli.



La entrevistada se vino a vivir a México hace 26 años y desde entonces es muy feliz viviendo aquí.



“Me encantó, llegué en el 91 para estudiar español y después me preguntaron si quería dar clases de inglés. Ya tengo 24 años dando clases en la Universidad de Guanajuato”.



Platicó que todo inició como un viaje turístico y después de la experiencia decidió radicar en la ciudad colonial.



“Me gusta por su cultura y la gente. No quería vivir en un país donde nada más quieren traicionar a otros países”, refiriéndose a su país de origen.



Lo que comenzó como una idea de 10 personas se extendió rápidamente a través de las redes sociales.



Algunos de los participantes son de Canadá y de Estados Unidos, incluso de países como Francia.



“Pasamos la palabra, no somos muchos, pero estoy muy alegre de que hayan asistido al evento. Gracias por aceptarme aquí, es lo que podemos hacer para ayudar a los mexicanos en este tiempo. Estamos del lado de los mexicanos, no estamos de acuerdo con la administración nueva de Trump”, dijo Bárbara Davoli.