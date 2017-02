No cobrarán agua en escuelas

SAÚL CASTRO Publicada el

El alcalde, Édgar Castro Cerrillo, dijo que no se interpondrá la controversia Constitucional que había propuesto, para poder cobrar el agua a las escuelas públicas de la Capital.



Y es que el Congreso del Estado rechazó que en la Ley de Ingresos del municipio, se pudiera facturar y cobrar el consumo de agua de las instituciones educativas.



Cuando el Ayuntamiento local analizó la Ley de Ingresos 2017, los integrantes del Órgano de Gobierno, aprobaron modificar el párrafo en el que eximía a las escuelas públicas del pago del consumo de agua, pero en cambio proponía que el Estado pagara.



Castro Cerrillo aseguró que con el análisis que hizo el departamento Jurídico del municipio, que encabeza Ángel Araujo, se llegó a la conclusión que no se interpondría la controversia Constitucional.



“El Jurídico ha realizado diferentes opiniones y valoraciones, que no consideramos viables”.



Explicó que por parte del Jurídico se analizaron escenarios, y que por el resultado no se pudo determinar el alcance de iniciar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



El plazo para interponer la controversia Constitucional se venció el pasado lunes 13 de enero, por lo que quedó descartada.