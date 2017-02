Impiden instalar puestos en mercado debido a la deuda

REDACCIÓN | Carlos Vázquez Publicada el

Personal de Fiscalización en coordinación con elementos de Seguridad Publica y Policía Vial impidieron ponerse en el mercado Tomasa Esteves alrededor de 50 comerciantes de verduras y hortalizas, debido a que debían ante fiscalización una cantidad de 250 mil pesos.



A partir de las tres dela mañana elementos de Fiscalización y elementos de Seguridad Publica impidieron a que se ubiquen los comerciantes en el mercado Tomasa Esteves de la calle Avenida del trabajo que corresponde entre las calles 5 de Mayo a Sánchez tolerado todo debido a que no pagaron a fiscalización por el espacio.



Derivado de pláticas previas entre autoridades de fiscalización y algunos comerciantes afectados, estos últimos mencionaron que deben aproximadamente 250 mil pesos por lo que no se les permitió instalarse en su lugar de venta la madrugada de este miércoles.



Personal de fiscalización solicitóCierran el apoyo de Seguridad Publica para que a partir de las tres de la mañana cerraran la Avenida del Trabajo en su tramo de 5 de Mayo hasta la Calle Sánchez Torrado.



Varios comerciantes acudieron desde la madrugada a dicho mercado para vender su verdura, y se mostraron sorprendidos debido a que desconocían la situación por la cual no se les permitía vender.



En el lugar ya se encontraban patrullas de Seguridad Publica quienes les mencionaron que no se podían instalar.



Horas más tarde y de un acuerdo establecido entre las autoridades de Fiscalización y Control a cargo de José Alberto Tovar Salas y comerciantes a cargo del dirigente de la unión de locatarios Javier Sarabia lozano, llegaron a un acuerdo por lo que aproximadamente a las diez de la mañana se les permitió instalarse nuevamente en la zona.



Por su parte elementos de Policía Vial hicieron presencia en el mercado para dar agilidad a tráfico vehicular.