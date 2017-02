Emily Ratajkowski defiende a Melania Trump

EL UNIVERSAL Publicada el

La actriz Emily Ratajkowski salió en defensa de Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, luego de que un periodista la llamara “prostituta”.



Emily escribió en su cuenta de Twitter que estaba junto a un periodista de “The New York Times”, quien le dijo: “Melania es una prostituta”.



Ratajkowski escribió en la red: “Cualquiera que sea tu postura política es crucial llamar esto por lo que es: slut shaming (juzgar a una mujer por su vida sexual). No me importan tus desnudos o historia sexual y a nadie deberían importarle. Los ataques específicos por género son asquerosas mierdas sexistas”.



Por su parte, Melania Trump respondió al gesto de Emily con un mensaje a través de Twitter: “¡Un aplauso para las mujeres que hablan fuerte, se levantan y apoyan a otras mujeres!”.



No es la primera vez que Emily alza su voz contra el sexismo. El año pasado se quejó en un ensayo de cómo durante su adolescencia la hacían sentir avergonzada por expresar su sexualidad.



También se quejó de que un fotógrafo publicara un libro con imágenes de ella desnuda o con muy poca ropa, debido a que no lo autorizó.