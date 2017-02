Descarta impunidad en contrato de basura

YAJAIRA GASCA | Guanajuato Publicada el

La diputada panista Leticia Villegas Nava rechazó que los resultados de la auditoria a la licitación de la basura en León sean menores y que con ello el Congreso local propicie la impunidad.



“Este dictamen considero ha sido demeritado en sus resultados, incluso se ha señalado impunidad, siendo esto incorrecto y equívoco, ratifico lo anterior porque se desprenden cuatro observaciones todas con responsabilidad administrativa para aquellos que participaron en el proceso de licitación”, dijo desde la tribuna del Congreso local, antes de la aprobación del informe de resultados de la auditoría.



a.m. adelantó ayer el resultado de la votación del informe sobre el proceso de licitación y contratación del servicio de recolección de residuos celebrado en 2014 en León, que pide se apliquen sanciones administrativas, y exime de cualquier responsabilidad de tipo civil y/o penal a los responsables de realizarla.



La diputada resumió que las responsabilidades determinadas por la ASEG se centraron en irregularidades detectadas en las bases de la licitación y ambigüedad en los criterios de evaluación de las ofertas sobre la concesión.



También, inconsistencias en el dictamen de la licitación, pues se aceptaron propuestas de los participantes que a posteriori resultaron ganadores aún cuando estos no cumplieron con la totalidad de la condiciones señaladas en la bases de la licitación



Además dijo que se se observó que el acuerdo del Ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar el servicio de recolección de basura, que dio paso al proceso, no estuvo sustentado con el análisis de costo beneficio.



“No olvidemos que esta licitación le está costando y le costará al municipio de León aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos que se pagarán durante 20 años que es la vigencia del contrato. Quiero señalarle a la ciudadanía que no hay impunidad, este Congreso a través de su organismo técnico de auditoría ha determinado las inconsistencias advertidas en el proceso de la licitación, ahora corresponde a otras instancias municipales llevar los correspondientes procedimientos a fin de determinar las responsabilidades”, subrayó.



Villegas Nava recordó que las sanciones podrían ir desde una amonestación, sanción económica, suspensión, destitución e inhabilitación, siendo la más grave de ellas la inhabilitación hasta por 20 años, aunque esto dependiendo de la gravedad de la conducta que determine la Contraloría Municipal.



Antes del proceso de licitación, cuya necesidad el Ayuntamiento no fue capaz de evidenciar, como señala la auditoría que fue aprobada ayer, los leoneses pagaban 89 millones de pesos anuales por el servicio de basura, pero el costo ahora ha subido a más de 200 millones.



Además, el contrato es a 20 años y si se cancela, los leoneses tendrán que pagar una indemnización de 2 mil millones de pesos.

Rechaza dictamen... una de las implicadas

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Beatriz Manrique Guevara, dijo no estar de acuerdo con los resultados de la auditoría practicada a todos y cada uno de los procesos de licitación y contratación realizados durante 2014 por el municipio de León para operar el Sistema de Aseo Público (SIAP).



Ayer el Congreso aprobó el informe de resultados de la revisión que realizó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).



Durante la votación del dictamen se abstuvieron las legisladoras del PVEM, Beatriz Manrique Guevara y Soledad Ledezma Constantino, porque ambas fueron integrantes de la pasada administración municipal.



Manrique Guevara es una de las señaladas con eventuales responsabilidades, de acuerdo con el informe.



“Ni yo ni ninguno de mis compañeros integrantes de la comisión fueron llamados en el proceso de la auditoria, por lo tanto para nosotros esto es un procedimiento completamente nuevo que lo ignoramos, yo no estoy de acuerdo con este resultado que se presenta, pero tengo que esperar los tiempos”, dijo.



La legisladora indicó que el municipio deberá llamarla a comparecer como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, órgano que tuvo la responsabilidad del proceso de licitación del Sistema de Aseo Público.