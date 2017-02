Desconoce diputado grabación que lo incrimina

YAJAIRA GASCA | Guanajuato Publicada el

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), David Alejandro Landeros, negó haber hecho mal uso de los recursos públicos que tiene a sus disposición.



En la tribunal del Congreso local, el legislador dijo desconocer el audio filtrado a los medios de comunicación en el que denuncia mal uso de las partidas que tiene a su disposición la representación parlamentaria de Morena, así como las presuntas presiones de las que ha sido objeto por parte de sus dirigencia estatal para que deje el cargo.



“Comparezco con dignidad y con la frente muy en alto ante esta tribuna por la difamación que se pretende hacer hacia mi persona, muy poco voy a argumentar en términos jurídicos, pues yo desconozco esas grabaciones que tanto comentan, pero lo que si les puedo decir es que hemos reiterado nuestra defensa hacia el pueblo de Guanajuato en numerosas ocasiones desde esta tribuna”, señaló durante el apartado de asuntos generales de la sesión de Pleno.



“Hoy sólo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y que nunca ha sido mi intención dañar a nadie, nunca hice mal uso de los recursos públicos que tengo a mi disposición y mucho menos he destinado el recursos para otros fines de los estrictamente señalados en los lineamientos, por el contrario, a veces he tenido que darle a la gente de mi bolsillo”, sostuvo.



El diputado aseguró que existe constancia que ha sido uno de los legisladores que más dinero ha regresado al Congreso del Estado y reiteró que no ha desviando “ni un solo peso” de los recursos disponibles para su uso.



“... los invito a su pobre casa para que vean que sigo viviendo igual, en las mismas condiciones que antes de ser diputado, tengo la conciencia tranquila desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de esos es precisamente hablar con la verdad y conducirme con rectitud”, indicó también.



El legislador consideró que los supuestos ataques en su contra y contra su partido se deben a que Morena puede llegar a representar un obstáculo para sus rivales durante el próximo proceso electoral de 2018.



“Tengo la certeza absoluta de que no se me acusa por desviar recursos, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que mi partido puede representar... este es el fondo del asunto, por esta y no por otra causa nos quieren atacar”.



Antes de que hablara el legislador de Morena, el diputado panista Juan Carlos Muñoz Márquez le pidió desde la tribuna que hiciera ante las autoridades correspondientes las denuncias de las presuntas irregularidades de las que tuviera conocimiento en sus representación parlamentaria.



“Situaciones como esta generan un justificado recelo de parte de la ciudadanía y vuelven indispensable una respuesta transparente, certera y contundente de parte de las instituciones para garantizara que los recursos públicos, que son dinero de todos los guanajuatenses, se usen de una manera apropiada, es por esto que invitamos al diputado Alejandro Landeros a que denuncie ante las autoridades correspondientes”.



“Hoy le pido que tenga el valor de denunciar ante todos los guanajuatenses si es que existe un acto de corrupción en Morena, que se hace llamar la Esperanza de México, es importante que tomemos acciones, es importante que no sigamos engañando a la gente”, agregó.

Habría delito, dice Ector Jaime

l presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime Ramírez Barba, consideró que si el diputado David Alejandro Landeros ha sufrido presiones por parte de su dirigencia estatal para dejar el cargo o en su defecto le ha pedido dinero para dejarlo permanecer, hay un delito que perseguir.



“Por supuesto que hay delito, para cada partida hay lineamientos muy estrictos y no hay un lineamiento que yo conozca que diga de éste dinero le das a tal persona”, dijo el diputado leonés.



El legislador garantizó que el Congreso se ha manejado de manera honesta, transparente y que cualquier duda sobre la gestión de los recursos que haya en el Congreso se debe aclarar por las vías correspondientes.