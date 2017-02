Nuevo servicio de Cabify lleva pasajeros y mascotas

PABLO FLORES Publicada el

Llevar una mascota en el asiento de un taxi ya no será complicado, con el nuevo servicio de la empresa Cabify.



En una semana León se convertirá en la segunda ciudad, después de Querétaro, en ofrecer esta modalidad de transporte.



‘Gracias a la gran demanda y necesidad que los usuarios tienen de viajar con sus mascotas, hemos decidido implementar ‘Pet’ aquí en León, el servicio que te permitirá viajar de forma segura a ti y a tu mascota a donde quieran’, comentó Aldo Castelazo, city manager de Cabify León.



La seguridad y el bienestar de los usuarios son fundamentales para la empresa, dijo, por ello el servicio Pet contará con un cubreasiento especial para las mascotas que permitirá que no haya distracciones para el conductor y que se brinde seguridad extra a los usuarios.



“Por lo general quienes viajan con su mascota las tienen educadas adecuadamente, en Cabify Pet las mascotas tendrán la libertad de viajar con sus dueños, sin necesidad de estar en una transportadora y poder disfrutar del viaje como todos los demás”, concluyó Aldo Castelazo.



El servicio estará disponible este mismo mes, tentativamente a partir del 23; para hacer uso de él se debe actualizar la aplicación y seleccionar la modalidad Pet en el servicio.



Esta modalidad no generará costos adicionales, la tarifa será la misma que la categoría ‘Lite’.