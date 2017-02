Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA Publicada el

SOBRE RUEDAS



El 2016 fue para General Motors México de Ernesto Hernández año récord en ventas dentro de su historial en México..



Dato interesante es que GMC Sierra, Chevrolet Cheyenne y Chevrolet Silverado 1500, fabricadas en Silao, fueron parte de los modelos con mejores ventas en México para que la armadora norteamericana lograra cifras sin precedentes para ellos en el país.



En sus insignias: Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac registraron una suma total de 308 mil 624 unidades comercializadas, representando un aumento de 52 mil 474 unidades o 20.5% contra el resultado generado en 2015, obteniendo un 18.8% de participación en el mercado.



En el caso de Chevrolet y GMC, marcas en donde se concentran las camionetas producidas en Silao, el aumento en particular fue de 20.7% y 18.1%, respectivamente.



En octubre pasado, la armadora GM Silao ensambló su camioneta cinco millones, luego de 20 años de existencia en tierras guanajuatenses.



El complejo manufactura cada 58 segundos una camioneta GM; es decir, mil 333 al día, que en un 90% son destinadas al mercado de exportación desde Europa y Sudamérica, Oriente Medio y Australia.



ROBOTIZADOS



Recordando aquel noviembre del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo un comentario futurista que cada vez toma mayor fuerza, al menos en la industria automotriz: “Un robot será capaz de gobernar un municipio, un estado o un país. Estos robots que solamente estén preparados para hacer muy bien las cosas”.



Día en que justamente un robot de nombre “Asimo”, propiedad de la Honda, se ganó las miradas de los asistentes a la inauguración de la armadora en Guanajuato.



Comento esto porque hace unos días dábamos cuenta del robot creado por jóvenes celayenses que lograron hacer alianza con la compañía GKN y ayer justamente de la interna de la empresa Dürr con planta en Querétaro (con 300 empleados) presentaron su nueva creación; un robot de pintado con cinemática de siete ejes de la tercera generación de robots de Dürr que ya no requiere de carriles de desplazamiento lineal, lo que reduce considerablemente los costos de inversión y mantenimiento de la cabina de pintura.



El Grupo Dürr es una de las firmas de ingeniería líderes en máquinas e instalaciones a nivel mundial, con destacada experiencia en automatismos. Sus robots están presentes en diversas industrias como el sector automotriz y farmacéutico.



NUEVOS HUÉSPEDES



Carlos Maldonado y Francisco Santisteban; rostro principal y director de construcción, respectivamente, del Grupo Hotelero Milenium, quieren aprovechar bastante bien el crecimiento industrial de Silao..



Hace unos días hicieron la inauguración de forma preliminar al contar con seis de los 12 pisos que darán vida a su marca: Hotel Smar iStay, con 128 habitaciones y 20 suites y que solamente tenía presencia en Monterrey, Ciudad Juárez, Ciudad Victoria y McAllen, Texas.



A su vez, el Hotel Holiday Inn Silao está en plena ampliación, con una segunda torre de habitaciones y preparan la construcción de un centro comercial que tendría una tienda ancla y al menos cuatro salas de cine que aún no define oficialmente la cadena, pero que podría tratarse de Cinemex.



En el mismo Silao a unos metros del aeropuerto este año quedará listo otro Holiday Inn Silao, que es propiedad de otro grupo empresarial.



CONFÍAN EN MÉXICO



Siemens la compañía que hace una semana presentó en Guanajuato una nueva solución para la manufactura de partes y su mejora productiva anunció que invertirá en México 200 millones de dólares.



La noticia fue compartida por el propio CEO de la compañía, Joe Kaser, quien mencionó que seguirán confiando en una tierra en donde desde hace 120 años han hecho negocios.



Con dicha inversión proyectan en los próximos 10 años generar hasta mil empleos en México, país al que considera entre las 10 naciones más atractivas para hacer negocios en el mundo.



Siemens en México tiene ventas por más de mil 500 millones de euros y emplean a seis mil personas.