Exige Margarita Zavala a AMLO presentar pruebas contra la Marina

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La panista Margarita Zavala exigió al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que presente pruebas en contra de la Secretaría de Marina, a la que acusó de "masacrar a seres humanos" en el Tepic, Nayarit, durante el operativo en el que abatieron a Juan Francisco Patrón, "El H2".



Ayer martes, el ex candidato presidencial exigió a la Marina y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que "aclaren por qué ordenan masacrar a seres humanos como sucedió recientemente en Tepic, Nayarit".



"La estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultado. De Calderón a la fecha un millón de víctimas de la violencia. No se debe apagar el fuego con el fuego. Abandonen la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. ¡Ya basta de la guerra!", abundó.