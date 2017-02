Instan líderes religiosos a proteger a inmigrantes en Miami Dade

AP | GISELA SALOMON / MIAMI Publicada el

Cuarenta líderes cristianos, musulmanes y judíos instaron el miércoles a los legisladores municipales del condado de Miami Dade a que protejan a los inmigrantes y eviten las separaciones familiares.

"Les pedimos a ustedes, nuestros comisionados, que salvaguarden a nuestras familias y vecinos", expresaron para exhortar a los legisladores a través de una carta de tres párrafos que entregaron en la oficina de recepción de los comisionados, en el centro de la ciudad.

El pedido tiene lugar dos días antes de que los 13 legisladores se reúnan a examinar la política de inmigración en todo el condado, después de que el alcalde Carlos Giménez anunciara que colaborará con las autoridades nacionales y dejará 48 horas en las cárceles a los extranjeros detenidos para que puedan ser interrogados por el gobierno federal y pasen a su custodia.

Giménez dijo que no quería arriesgarse a dejar de recibir más de 300 millones de dólares anuales que recibe del gobierno nacional, por lo que no confrontará las nuevas propuestas de políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y aunque el alcalde ha asegurado que los policías de Miami no trabajarán como agentes de inmigración, su decisión ha provocado temor en la comunidad de inmigrantes del sur de la Florida.

En el condado de Miami Dade y el aledaño de Moroe viven cerca de 150.000 inmigrantes de manera ilegal, la mayoría de ellos de México y Centroamérica.

"Muchas de las personas afectadas por el cambio de política del alcalde huyeron de la violencia y la pobreza miserable", dice la misiva. "Para ellos la decisión del alcalde podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. Para otros la decisión podría resultar en familias separadas, en niños que crecen con sólo un padre o tal vez ninguno".

La carta está firmada, entre otros, por Randolph McGrorty, de los Servicios Legales Católicos; Fritz Bazin, de la Diócesis Episcopal del Sudeste de la Florida; Solomon Schiff, de la Asociación de Rabinos del Gran Miami; Bilal Karakiva, de la Escuela Islámica de Miami, y Diane Shoaf, de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos.