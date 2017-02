Migran mexicanos a la informalidad

EL UNIVERSAL Publicada el

La informalidad se ha vuelto una válvula de escape para el empleo en México, y la mayoría de las personas ocupadas en el país se encuentran en este tipo de actividades.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en México hay 52.1 millones de trabajadores en el país, de los cuales 57.2% de ellos están en la informalidad.



Significa que hay 29.8 millones de personas que se encuentran en esa modalidad laboral, que además de no ser productivos y contribuir con un mayor dinamismo para la economía mexicana, son empleos que no dan prestaciones, ni seguridad social.



Sin embargo, la situación es más crítica cuando se revisan los casos por estados, en donde hay algunos que rebasan y por mucho el promedio nacional.



- Oaxaca



Es el estado del país con mayor porcentaje de la población ocupada en la informalidad.



De los casi 1.7 millones de trabajadores que se emplean en esa entidad, casi 1.4 millones están en la informalidad, es decir, 82%.



- Chiapas



La entidad tiene 1.9 millones de trabajadores; sin embargo, 1.5 millones son informales, es decir, casi 80%.



- Guerrero



Cuenta con casi 1.4 millones de empleados, pero de esos, alrededor de 1.1 millones se encuentran en la también denominada economía subterránea. El porcentaje de población ocupada en la informalidad en ese territorio es 78%.



- Puebla



De los 2.7 millones de trabajadores que reporta la entidad, 2 millones están dentro de esquemas que no contribuyen con el pago de impuestos y no dan prestaciones de ley a sus empleados. La proporción de informales es de 74%.



- Hidalgo



Cerca de 1.2 millones de personas trabajan en esa entidad, pero 879 mil están en la informalidad, es decir, 73%.



- Tlaxcala



Es una entidad con un número de población bajo. Sólo tiene 560 mil 154 empleados, según los datos del Inegi, pero de ese total, 407 mil 232 están en la informalidad, lo que representa 73% de la población.



- Michoacán



Tiene 1.9 millones de empleados la entidad, pero 1.4 millones son informales, lo que le convierte en el séptimo con mayor porcentaje de trabajadores en ese sector. El porcentaje de informalidad en ese territorio es de 72%.



En suma, esas entidades tienen alrededor de 8.6 millones de personas ocupadas en la informalidad, 30% del total nacional.



Este número de trabajadores en esa condición son equivalentes prácticamente a la población que viven en la Ciudad de México o en Nueva York, Estados Unidos.



La informalidad es considerada un lastre para el crecimiento económico del país, pues aporta menos de un cuarto del PIB mexicano.