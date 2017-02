Recuperan fuente radioactiva en Celaya

REDACCIÓN Publicada el

La fuente radioactiva robada el lunes en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, fue localizada ayer por la noche en el estacionamiento de Costco, en Celaya, la cual fue trasladada sin mayores complicaciones a la estación de Seguridad Pública.

Aproximadamente a las 8:30 de la noche de ayer, se reportó mediante una llamada anónima al número de Emergencias (911)), de la ciudad de Celaya, el hallazgo de una caja naranja con herrajes metálicos, en el estacionamiento de la tienda Costco, pegado a la barda del fraccionamiento Real de Celaya.

Al acudir al lugar, oficiales de la Policía Municipal se percataron de que la caja tenía sellos de radioactividad, por lo cual alertaron a elementos de Protección Civil, quienes mediante una placa con el número de serie que llevaba la caja, pudieron confirmar que se trataba de la misma fuente robada en el estado vecino.

Iram Álvarez de la Rosa, director de Protección Civil, señaló que al interior de la caja se debía localizar una pila radioactiva que se usa para realizar rayos X al subsuelo, con un nivel de radiación bajo, por lo que no existía riesgo para la población mientras no estuviera dañada.

Señaló que esperarían la orden de la Secretaría de Energía (Sener) para el procedimiento a seguir, por lo cual minutos más tarde les informaron que podían manipular la caja para ver si no había peligro, por lo cual pidieron que se usaran guantes y mascarilla de oxígeno.

"Es un material radioactivo de bajo nivel, aun así no deja de representar un riesgo, mientras no esté abierta la caja, no esté roto dentro, donde va la pila, no representa un riesgo, así es como se debe de transportar, la caja es especial para la transportación del material", dijo el funcionario.

Finalmente, indicó que la caja cerrada fue trasladada por una camioneta de PC a la Delegación Norte de la Policía Municipal, donde sería resguardada hasta la llegada de la autoridad competente.

Cabe resaltar que el material radioactivo fue robado la mañana de este lunes en la carretera Palmillas–Apaseo el Alto, a la altura de la ciudad de San Juan del Río, por lo cual se emitió una alerta a seis estados, incluidos Gauanajuato.