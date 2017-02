Cambian con Cristopher su forma de vivir

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Cristopher Zárate, de tres años, tenía una vida normal. En diciembre pasado le fue diagnosticada leucemia.



Los cambios en su madre, Edith Zárate Martínez, y su hermana Camila Zárate Martínez, no se hicieron esperar.



En su papel de madre soltera, Edith trabajaba en una farmacia, en el municipio de Pénjamo, su lugar de origen, empleo que tuvo que abandonar por dedicarse al tratamiento del menor.



Es tratado en el Hospital General de Celaya, luego de pasar unos días en un sanatorio particular, donde por falta de recursos no se pudo atender.