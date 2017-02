Yo también soy Jesús

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Oración:



Señor Jesús, que llegue yo hasta la cruz. Que me goce siguiendo tus pasos y moldeando el paisaje social de manera provocativa. Que sea capaz de actuar a contra flujo y testimoniar que te amo, que la trama de mi vida esté tejida en la donación y en el amor a los demás.



Permite que los míos, en nuestro hogar, nos relacionemos contigo tal como eres: el Mesías Dios, que salva desde la misericordia y no desde el dominio y la violencia. Amén.





Jueves 6° Ordinario. Marcos 8, 27-35.



~ En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron: Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que uno de los profetas. Y él les preguntaba: Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Cristo. Entonces Jesús los conminó a que no lo dijeran a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándolo aparte, Pedro, intentó disuadirlo. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: ¡Quítate de mi vista, Satanás! porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la multitud a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ~



Con este episodio, inicia Marcos, el segundo periodo de la vida pública de Jesús. Cuyo tema central será el camino a Jerusalén.



A la pregunta sobre su identidad: es razonable que la gente no encuentre ruptura entre la tradición judía (Juan, Elías, Profeta), y Jesús. Pero los suyos, deben entender ya, su proyecto final; Jesús los conmina, los increpa, igual que había hecho con los espíritus inmundos. Porque están malentendiendo su mesianismo. Él no se identifica con el Mesías nacionalista que el pueblo espera. Tendrán que entender el diseño de su entrega en Jerusalén.



Si Pedro se opone a que muera, es porque espera un mesías triunfador. Por eso Cristo lo identifica con Satanás, el que tienta, confunde y se interpone como enemigo del hombre y de Dios.



Los discípulos han de entender que para construir la sociedad nueva de Jesús, se necesita renunciar a cualquier ambición y aceptar hasta el final, junto con Jesús, la hostilidad de la sociedad injusta. Ésta es la cruz que hay que cargar.



Y nosotros hoy, después de dos mil años:



¿Quién decimos que es Jesús?



Jesús no debería ser alguien distinto de nosotros. Él es nuestra propia identidad. Estamos hechos de él y para hacer su mismo camino hasta la comunicación total de nuestra vida y amor.



En este sentido podríamos decir: ¡Yo también soy Jesús!



Parece que la mejor definición de Jesús no está en la profesión verbal de nuestra fe, sino en la manera en que vivimos lo que creemos de Él.