Enamora cantante con reveladora pose

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

Es bien sabido que Jennifer Lopez sabe explotar su sensualidad tanto arriba como abajo del escenario, pues posee un cuerpo de 'diosa'.

En esta ocasión, la cantante y actriz de 47 años enamoró a sus fans en Instagram con una instantánea en la que remarcó cada parte de su curvilíneo cuerpo.

Con ayuda de un atuendo rojo de dos piezas, la intérprete de 'On the floor' y 'Feel the light' demostró una vez más que si alguien puede hacerle competencia a las Kardashian, esa persona es ella.

“Acerca de anoche, mi vestuario por el Día de San Valentín”, escribió en la imagen, que ya suma más de 800 mil 'likes' y ocho mil comentarios.