Es de nuevo ¿soltero?

Con esta noticia de que Alejandro Fernández podría estar soltero, miles de mujeres seguro están felices pues es bien sabido que el cantante siempre ha tenido muchas admiradoras de todas las edades y qué mejor para ellas que saber que su corazón está libre.



La primera pista para suponer que el intérprete de “Canta corazón” podría haber terminado con su novia, es que este 14 de febrero no le dejó ningún mensaje a Karla Laveaga.



Además de esto, también publicó dos fotos en Instagram hablando de la soltería, que podría ser una indirecta de que anda libre otra vez.



Pero la segunda es la que podría estar dejando más que claro que ya no tiene novia pues escribió: “Soltero en 14 de febrero”.



Aunque ni “El Potrillo” ni Karla han dicho nada de su ruptura, lo cierto es que desde la boda de Alejandro Valladares, en octubre pasado, no se han dejado ver juntos. Recordemos que la pareja se conoció en una reunión donde los dos quedaron flechados.