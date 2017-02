Publican fotos nunca antes vistas de su embarazo

Las imágenes únicas de Marilyn Monroe supuestamente embarazada, tomadas en julio de 1960 en Nueva York (EE.UU.), han sido publicadas este miércoles por primera vez en el diario británico 'Daily Mail'.

De acuerdo con el rotativo, seis fotos guardadas por la conocida administradora de la actriz, Frieda Hull, hasta el día de su muerte, fueron vendidas en una subasta por 2.240 dólares en noviembre del 2016 a Tony Michaels.

En las imágenes se puede observar a Monroe con un vientre visiblemente redondeado. El comprador ha contado a 'Daily Mail', que, según le ha revelado Hull, que era muy cercana a la actriz, Monroe mantuvo su embarazo en secreto antes de perder al bebé durante una visita al hospital.

Otro secreto que rodeaba al embarazo de la leyenda del cine estadounidense, fue la identidad del posible padre del niño, que no era el entonces marido de Monroe, el dramaturgo Arthur Miller, sino el actor italofrancés a quien conoció en el rodaje de la película 'Let's Make Love' ('Hagamos el amor'), Yves Montand.

A pregnant & happy Marilyn Monroe. She would be an incredible mother. pic.twitter.com/21QzydQQwa

The never-seen-before photos of Marilyn Monroe, pregnant in 1960, are literally so ridiculously beautiful. pic.twitter.com/Yxg5pQCJhZ