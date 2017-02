Denuncian a edil por pago con vales

SAÚL CASTRO Publicada el

Un trabajador interpuso una demanda laboral en contra de la regidora priista, Iovana de los Ángeles Rocha Cano, por supuestamente quererle pagar sus servicios laborales con los vales de gasolina que recibe para facilitar su función como representante popular.



Según la información extraoficial, efectivamente hubo una demanda laboral en contra de la regidora, por un supuesto pago que hizo con vales de gasolina y no con dinero en efectivo a un empleado de la familia.



Al respecto Iovana Cano reconoció que esa demanda laboral existió, aunque asegura que no procedió, porque el trabajador a quien tampoco conoce, presentó como pruebas de cargo, copias de notas de vales de gasolina, documentos que no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad e incumplimiento de pago.



Por su parte en la Junta de Conciliación y Arbitraje no quisieron dar detalles de esta u otras demandas laborales entre particulares; argumentando que se puede viciar el proceso. Además que que no es de su competencia divulgar información reservada.



De ser cierto, la edil estaría incurriendo en una violación a las disposiciones administrativas y de control interno.



Hay que recordar que los síndicos y regidores de la actual administración, reciben 9 mil pesos mensuales en vales de gasolina y 14 mil más anuales, para gastos de mantenimiento de sus autos, los cuales sólo se tendrán que usar en el vehículo que fue dado de alta y registrado ante la dirección de Oficialía Mayor.



Al respecto el Oficial Mayor, Óscar Narvaes Juárez, indicó que por ahora no ha recibido alguna denuncia oficial y que en caso de presentarse alguna irregularidad en su uso corresponde a la Contraloría Municipal abrir una carpeta de investigación .



Precisó que los vales deben ser usados en sus funciones como regidores, y que el único control que tienen es que firmen de recibido “bajo protesta” para que serán usados debidamente.