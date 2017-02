Vuela alto el contratenor

FABIOLA MANZANO Publicada el

Fue por mera casualidad, tenía entre 3 y 4 años cuando empezó a cantar boleros con sus abuelas y de pronto, la música se había impregnado en el cuerpo y el alma del pequeño Arturo Elizarraraz.



Así sin más que agregar, inició su amor por la música. A los 9 años ya hacía presentaciones familiares y a los 14 años comenzó a tocar el violín, gracias a la cátedra de parte de su abuelo materno.



Su primera presentación en público fue cuando tenía entre 14 y 15 años de edad, pero sabía que tenía que profesionalizarse por lo que a los 16 años tomó clases con Jorge Durán en la Academia Mozarte, ubicada en Irapuato.



A Arturo le gustó tanto el contacto con el público, que recordó que una de sus primeras presentaciones cuando cursaba la preparatoria, donde interpretó el glorioso Himno Nacional Mexicano.

.¿A qué edad descubriste la tesitura de tu voz?



. La descubrí a los 8 años. No me animaba a cantar en esa tesitura.

.¿Tuviste miedo de que con la edad te cambiara la tesitura de la voz?



. Gracias a Dios no me cambio, ha ido evolucionando. Eso sí, requiere de muchos cuidados como no desvelarse, no fumar, comer ciertos alimentos, hacer ejercicio y por supuesto es indispensable un maestro de canto.

.¿Cómo te surgió la necesidad de cantar en público?



. Fue por la necesidad de querer expresarme a través del canto. Una tía me motivó a cantar en público.

.¿Qué edad tenías en tu primera presentación musical?



. Fue en una fiesta en Irapuato, ya hace 11 años. Desde entonces ya andaba buscando foros para mis presentaciones.

.¿Qué tipo de música te gusta cantar?



. Yo quiero cantarle a México, a nuestro bolero. Soy amante de Consuelo Velázquez, Manuel Esperón, María Grever, de José Alfredo Jiménez y de otros compositores mexicanos.

.¿En qué lugares te has presentado?



. Soy mi propio mánager, me he presentado en diferentes foros del Estado. En el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México. Hace unos días me presenté en Juventino Rosas y Pénjamo.

.¿Te apoya tu familia?



. Sí, tengo el apoyo de mis papás, mi madre se encarga del vestuario y mi padre de llevarme a las presentaciones. Somos tres personas, un equipo.

.¿Ha sido difícil tu camino por la música?



. Sí, se requiere de mucho trabajo, se pasan horas en la planeación, ensayos, recorrer ciudades, requiere de muchísima dedicación, se trabaja con las emociones del ser humano.



La tesitura de mi voz era común en la etapa del barroco, principalmente para las arias, pero yo quiero dejarle a México un legado de nuestra música.

.¿Qué planes tienes a corto plazo?



Mi gira por el Estado. Llevar mi voz a otros lugares.







.¿Que satisfacciones te ha dejado la música?



. Para un artista la satisfacción más grande es que la gente se queda a escuchar mi canción, que me abracen, que me den todo su amor y cariño.

.¿Ya tienes tu primera producción discográfica?



. Mi primer material discográfico se llama “Matices de amor”, tiene baladas y boleros en español, inglés y francés.

.¿Qué legado te gustaría dejarle a México?



. El legado que nuestros compositores nos dejaron.