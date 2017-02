Saquean farmacia ISSEG de pozuelos

REDACCIÓN Publicada el

Desconocidos rompieron los candados y cerraduras de una sucursal de Farmacias ISSSEG, y sustrajeron varios medicamentos.



De acuerdo con los reportes preliminares, a las 7 de la mañana del miércoles una empleada, quien llegó a abrir la sucursal de la farmacia ubicada sobre Calzada de Pozuelos, se percató de que los candados habían sido destruidos, así como una ventana de la parte trasera del establecimiento, que fue quebrada.



Por lo anterior, la trabajadora dio aviso a las autoridades y hasta el sitio llegaron oficiales de la Policía Municipal Preventiva, quienes junto con la empleada entraron a la farmacia y encontraron un completo desorden en el interior.



Posteriormente, llegó la administradora del negocio, quien revisó el lugar y constató que los ladrones se llevaron varias cajas con medicamentos de diferentes marcas.



De la misma manera, buscaron las grabaciones de seguridad, pero descubrieron que las cámaras no estaban funcionando, por lo que no quedó registro de la identidad de los responsables.



Ante los hechos, la administradora de la farmacia manifestó que acudiría a interponer su denuncia ante la agencia del Ministerio Público.



Durante todo el día de ayer, la sucursal de farmacia permaneció cerrada, lo que causó molestia entre algunos de los usuarios, quienes no pudieron surtir sus recetas.



En el lugar trascendió que no es la primera vez que este local es victima de la inseguridad y la delincuencia, ya que hace algunos meses también fue saqueada.