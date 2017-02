8 mil pesos fue la cantidad robada al predial

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Fueron alrededor de 8 mil pesos el momento sustraido de las cajas de cobro del predial en Hidalgo 77, confirmó José de Jesús Félix Servín, Secretario de Seguridad Ciudadana.



Indicó que no existen cámaras de video vigilancia en este edificio público, por lo que al momento el sólo se tienen como presunto responsable al guardia de seguridad privada, ya que no existe daño de instalaciones.



Aseguró que no hubo robo de equipos electrónicos y que seguramente cambiarán de empresa de seguridad para el resguardo del edificio público.



El robo ocurrió a las 7:20 de la mañana de hoy y 10 minutos antes, el vigilante se puso en contacto con la empresa para anunciar que entregaría el turno.